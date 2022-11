CCXP22 anuncia Palco Bentô, novo espaço com programação para fãs da cultura POP japonesa e leste-asiática

A maior CCXP de todos os tempos está chegando e as novidades não param! Pela primeira vez, a comunidade Otaku poderá curtir um espaço próprio com apresentações, debates e muito conteúdo sobre o universo da cultura japonesa e leste-asiática, anime, mangá, cosplay e k-drama. Trata-se do Palco Bentô. O local é uma co-produção entre o canal Bentô e Anime Awards Brasil e conta com a participação da Crunchyroll, a premiação Anime Awards Brasil, entre outros. Ao todo serão cinco painéis variados por dias, entre os horários das 14h às 18h45. A apresentação fica por conta de Moo (apresentadora do Canal Bentô), Tati Mafort e Gusta, do Podcast Anime Crazies (realizadores do Prêmio Anime Awards Brasil).

Os destaques do Bentô ficam por conta de quatro painéis exclusivos da Crunchyroll com entrevistas com os elencos de dublagem dos animes ‘Spy Family’, ‘Chainsaw Man’, ‘Blue Lock’ e ‘My Hero Academia’. E um painel exclusivo com os dubladores do filme ‘One Piece Red’, para contar tudo sobre a dublagem do filme em cartaz e que é um sucesso no Brasil.

O espaço também contará com painéis sobre o mundo cosplay, com convidados e jurados dos desfiles e concurso cosplay da CCXP22 para falar sobre a diversidade no meio, como começar a fazer cosplay, contar sobre suas trajetórias e falar sobre cosplay de alto nível no meio competitivo.

Outra atração do palco que promete atrair os fãs é um debate em um painel inédito em eventos do Brasil: ‘O Fenômeno dos Vtubers’. A expectativa é falar sobre quem são os VTubers, criadores de conteúdo que não revelam seus rostos e aparecem em suas lives através de avatares animados que são populares mundialmente. O painel terá convidados participando virtualmente também.

Para os amantes da cultura POP sul-coreana, o painel sobre o ‘Universo dos K-dramas’ trará criadoras de conteúdo e especialistas para falar sobre as séries coreanas que conquistaram os brasileiros.

Fechando os destaques, o palco vai reunir criadores de conteúdo com dinâmicas e brincadeiras muito divertidas, incluindo um bolão irreverente para o aquecimento do próximo Anime Awards Brasil, a premiação brasileira de animes que é co-produzida entre o Omelete e o Anime Crazies todos os anos.

A programação completa do Palco Bentô pode ser conferida no site oficial da CCXP22.

Serviço

CCXP22

Datas: de 1 a 4 de dezembro

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento: www.ccxp.com.br.