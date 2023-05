Artista Arthur Scovino retorna a Brasília depois de oito anos

Com o projeto “Levando os elepês de Gal para passear”, de 2011, Scovino ganhou notoriedade popular nas redes e em coletivos artísticos pelo mundo afora

Artista com grande engajamento popular nas redes sociais, Arthur Scovino sabe como dialogar com novos e antigos admiradores do seu trabalho. Seu perfil no Instagram é praticamente uma galeria virtual de provocações, registros cotidianos poéticos e processuais de novos trabalhos. Aliás, é também pelas redes que potenciais aquisições de suas obras podem ser realizadas — as pessoas que se identificam com sua produção podem procurá-lo para falar de valores e meios para ter um trabalho exclusivo em casa.

Em 2015, o artista veio a Brasília para participar de uma exposição na Caixa Cultural. Agora, após oito anos, Scovino volta ao DF no intuito de visitar potenciais locações para o desenvolvimento de novos projetos como videoarte, fotografia e performances. As atividades locais ficarão sob orientação do ator e produtor Josuel Junior.

Arthur Scovino é natural de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, mas sua residência-ateliê itinerante já passou 10 anos na Bahia e 06 em São Paulo. O artista, que investiga símbolos do imaginário mítico, histórico e cultural brasileiro, já recebeu prêmios dos Salões de Artes Visuais da Bahia, participou da 3ª Bienal da Bahia e da 31ª Bienal de São Paulo, foi indicado três anos seguidos ao Prêmio PIPA e teve participação em diversas exposições nacionais e internacionais. Com o projeto “Levando os elepês de Gal para passear”, de 2011, ganhou notoriedade popular nas redes e em coletivos artísticos pelo mundo afora.

Confira a agenda de Arthur Scovino pelo DF e Entorno: