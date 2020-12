Exposição “Brasília em linhas” chega ao Espaço Lúcio Costa

PUBLICIDADE

“Brasília em Linhas” segue para o Espaço Lúcio Costa, nesta sexta-feira (4). É a mais recente exposição do artista plástico Jailson Belfort. A mostra composta de 60 (sessenta) obras feitas com esferográficas, homenageia os 60 anos da Capital Federal e retrata seus principais monumentos e ícones.

‘Brasília em Linhas’ destaca lugares e paisagens marcantes da nossa Cidade numa abordagem criativa feita pelo artista maranhense. Cada arte retrata Brasília por meio de milhares de traços. Belfort evidencia a precisão,

a dedicação e a atenção aos detalhes numa técnica única e inovadora. Para esta composição, utilizou-se linhas, curvas e texturas variadas, inspiradas pela beleza e simplicidade brasiliense.

“As obras apresentam um ponto turístico retratado em duas tonalidades. A cor viva representa o céu icônico da cidade. A neutra, revela detalhes do monumento, num efeito de Gestalt que brinca com os elementos de luz, sombra, figura, fundo e ângulo”, explica o artista.

A exposição “Brasília em Linhas” tem como realizadores a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o Centro Cultural Três Poderes. Ainda conta com o patrocínio do Visão Hospital de Olhos e com os apoios da Casa da Moldura, Tato Comunicação e Projetos e do portal Visite Brasília. O Espaço Lúcio Costa integra o Centro Cultural Três Poderes. O local, idealizado por Oscar Niemeyer, foi inaugurado em 1992 para a comemoração dos 90 anos do

arquiteto e urbanista Lúcio Costa. As obras criadas por Jailson Belfort para a exposição comemorativa “Brasília em Linhas” foram inspiradas nos traços de Niemeyer e Lúcio Costa. Uma proposta harmonizada com o Espaço Lúcio Costa.

Jailson Belfort

Natural de São Luís/MA, o artista plástico começou a desenhar na infância, tendo como referência o apresentador de TV e desenhista Daniel Azulay (1947-2020). É formado em Design, pela Universidade Federal do Maranhão. Trabalhou com Publicidade e Propaganda, em agências, onde foi designer gráfico, ilustrador e diretor de arte. Essa

trajetória o levou ao universo dinâmico da comunicação visual, e sua sensibilidade às imagens do cotidiano, que foi tomando forma de arte ao longo de décadas de carreira. Já realizou a exposição “Caneta Criativa”, no Supremo Tribunal Federal (Brasília, 2018) e “Brasilidade”, no Arte Core – Museu de Arte Moderna (Rio de Janeiro, 2019).

Usando canetas

Após vários anos trabalhando com artes no computador, como designer gráfico, o artista voltou a desenhar à mão livre, desafiando-se a utilizar apenas canetas esferográficas, produzindo um conjunto de telas e desenhos criativos bem elaborados, explorando ao máximo os recursos das canetas. Por usar apenas tinta permanente, Belfort ousa e não tem medo de se expressar e se divertir com texturas, sombras e perspectivas. Ao desenhar com caneta, ele “corre riscos”, pois os traços não podem ser apagados, corrigidos ou desfeitos. Um encontro de liberdade criativa e técnica apurada.

Serviço

Exposição Brasília em Linhas

Do artista plástico Jailson Belfort

Espaço Lúcio Costa

Abertura: 04 de dezembro de 2020

Visitação de sexta a domingo, das 9h às 15h

Praça dos Três Poderes – Esplanada dos Ministérios – Brasília/DF

Entrada franca

Livre para todos os públicos

Informações: [email protected] cultura.df.gov.br