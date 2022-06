Ex-marido de Britney Spears será julgado por perseguição à cantora

Alexander chegou a fazer uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia e as decorações que ainda estavam sendo montadas pelos organizadores da festa

Jason Alexander, 40, ex-marido de Britney Spears, 40, será julgado por perseguição depois que invadiu o casamento da cantora com Sam Asghari, 28, em sua casa, em Thousand Oaks, Califórnia, no dia 6 de junho. Ele deve retornar ao tribunal no dia 12 de julho.

O juiz do condado de Ventura, David Worley, decidiu que há provas suficientes contra Alexander para enviá-lo a julgamento por perseguição e contravenção por invasão de propriedade, vandalismo e agressão, de acordo com a Associated Press. Ele se declarou inocente de todas as acusações.

Durante a audiência preliminar, o segurança de Spears, Richard Eubeler, testemunhou que Alexander conseguiu chegar ao segundo andar da casa de Spears e tentou entrar em seu quarto trancado. O segurança, que foi demitido, disse que sacou sua arma depois que Alexander pegou algo no bolso.

Alexander chegou a fazer uma live em seu perfil no Instagram para mostrar o local da cerimônia e as decorações que ainda estavam sendo montadas pelos organizadores da festa. Segundo a People, ele podia ser ouvido gritando o nome dela e afirmando aos seguranças que havia sido convidado para o casamento.

Após o episódio, Spears e o marido obtiveram uma ordem de restrição de emergência contra Alexander. Segundo o site EW, no dia da invasão da casa da cantora ele foi preso devido a um mandado pendente por ter violado uma ordem de restrição contra outra mulher.

Spears foi casada com Alexander, um amigo de infância, por 55 horas em janeiro de 2004, depois que o casal se casou na Little White Wedding Chapel, em Las Vegas.