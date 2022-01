Ex de Britney Spears espiona casa da mãe da cantora após sair da prisão

A família de Britney Spears, 40, está preocupada com o ex-marido da cantora Jason Alexander, que foi visto no domingo (9) do lado de fora casa da mãe da artista, em Kentwood, Louisiana (EUA).

Segundo o site Page Six, ele postou em uma conta privada no Instagram fotos e vídeos do exterior da residência –e deletou as imagens depois.



Amigos de infância, Alexander e Britney se casaram em 2004, em Las Vegas, mas se separaram 55 horas depois. Ele foi preso no final de dezembro do ano passado por violar uma ordem judicial e perseguir uma mulher não identificada.



Alexander foi detido outras vezes como em janeiro de 2021, acusado de uso ilegal de drogas, dirigir alcoolizado e posse de substâncias controladas –ele foi liberado após pagar fiança.



Em um dos vídeos publicados neste final de semana, Alexander afirma que as luzes dentro da casa estavam acesas. “Parece que há algumas pessoas lá agora. A mãe está lá, de qualquer maneira”, disse.



Em outro ele fala sobre o pai de Britney, Jamie Spears, que é separado de Lynne, mãe da cantora, desde 2002. “Papai Spears se escondendo atrás dos portões @britneyspears”, escreveu no post.



Em uma live no Instagram no domingo (9), Alexander também afirmou que planejava visitar a casa da infância de Britney, que foi vendida em fevereiro de 2021 por US$ 275 mil (R$ 1,5 milhão).