Viva a cultura emo e a nostalgia dos anos 2000

Comemorando 8 anos de atuação, a Emopalooza surgiu virtualmente em 2015 para celebrar a nostalgia e a cultura underground dos anos 2000, especialmente o movimento emo. Hoje, a marca é uma produtora responsável pelas festas culturais: “Emopalooza”, “A Solidão Me Fez Roqueira” e “Bug do Millennial”. Neste sábado (18/5), será realizada a primeira edição da “Bug do Millennial – Especial Jukebox”, com um formato 100% interativo.

A festa “Emopalooza” foi idealizada em 2013 por Patricia Gontijo, produtora e DJ residente do evento. Admiradora da cultura underground e do movimento emo, Patrícia percebeu uma lacuna na cena musical dos anos 2000. “Como apreciadora nostálgica dos anos 00’s, comecei a desenhar o projeto que só saiu do papel no final de 2015”, conta ela. A primeira edição presencial foi realizada no início de 2016.

Patrícia diz que a ideia era reunir de forma bem-humorada quem viveu o movimento emo em Brasília, criando um ambiente que funcionasse como uma cápsula do tempo, resgatando os hits, a moda e as gírias da época. “Nas últimas décadas, temos visto esse movimento de resgate dos grandes momentos que influenciaram a sociedade, a cultura, principalmente a moda e a música. Não seria diferente com os anos 2000, uma década marcante para a sociedade moderna”, reflete.

Bug do Millenial – Especial Jukebox/ Foto de Bruno Cavalcanti

Muito além da música

A produtora ressalta que os anos 2000 moldaram sua geração. “Nos desenvolvemos em uma época de grandes avanços tecnológicos e prosperidade econômica. Presenciamos uma das maiores revoluções na história da humanidade: a Internet”, destaca. Isso faz com que essa geração sinta um forte sentimento nostálgico e deseje reviver momentos significativos de sua história. “E quem era jovem demais, mas tem algumas memórias afetivas ou simplesmente curiosidade, quer experimentar esses momentos enquanto jovem adulto”, adiciona.

Atualmente, a Emopalooza é uma produtora de eventos. Patrícia explica que a curadoria é responsável pela concepção, produção e realização de três selos interligados pelas referências dos anos 2000 e 2010, mas separados por nichos: “⁠Emopalooza” (emocore, pop punk, 00’s rock e screamo); “A Solidão Me Fez Rockeira” (indie rock, indie pop e classic rock); e “Bug do Millennial” (hits de 2000 a 2019, hip hop, R&B, Electro Pop, Dubstep, teen pop e summer eletrohits).

Patrícia conta que são 8 anos produzindo eventos na capital e levando o nome de Brasília para o circuito nacional alternativo. “O carinho e a interação das pessoas conosco pelas redes sociais são muito gratificantes”.

Formato interativo

“Na ‘Bug do Millennial – Especial Jukebox’ preparamos pela primeira vez em Brasília um formato 100% interativo. É o público que escolhe o que será tocado durante o evento”, aponta Patrícia. Na festa, haverá pirulitos circulando para que o público anote seus pedidos musicais.

A cada meia hora, as DJs da noite atenderão uma sequência de pedidos feitos pela pista. Os clientes poderão pedir qualquer música, desde que esteja dentro da proposta da “Bug do Millennial – Especial Jukebox”, ou seja, lançadas entre 2000 e 2019, nos gêneros musicais do selo: 00’s & 10’s hits, hip hop, Electro Pop, R&B, dubstep, teen pop e summer eletrohits.

Nostalgia até para profissionais

A DJ e produtora cultural Amanda Caroline Gonçalves Pires, conhecida na cena como Dinha Chest, tem 10 anos de carreira na noite brasiliense, mas só começou a tocar na Emopalooza em 2022, na festa “Solidão Me Fez Rockeira”. “Eu e a Patrícia somos amigas desde a adolescência, somos originárias de Luziânia, em Goiás, e sempre compartilhamos os mesmos gostos musicais, com o rock como carro-chefe”, diz.

As duas se reencontraram mais velhas e trabalhando na cena cultural noturna de Brasília. Amanda conta que admirava o projeto de Patricia à distância e sempre teve interesse em fazer parte. “Um dia fui ao evento como cliente e ofereci meus serviços, disse que sempre tive vontade de participar porque tinha o trabalho e o gosto alinhados ao evento”. Desde então, Amanda nunca mais saiu da equipe e hoje, além de DJ residente de todos os selos, também trabalha como produtora assistente.

Para a DJ, a Emopalooza se destaca por acreditar sem desistir e ser pioneira no nicho, oferecendo um ponto seguro de encontro e troca de experiências para o público cativo. “O rock em geral teve uma queda significativa no mercado ao longo do tempo e o emocore nunca teve muito espaço, mas de 2023/2024 estamos vendo um retorno, ativando nossa sensação de nostalgia e orgulho”. Amanda acredita que a Emopalooza e seu público hoje colhem os frutos por nunca terem soltado as mãos um do outro.

Bug do Millennial – Especial Jukebox

Neste sábado (18/5), a partir das 21h, no Calaf (Setor Bancário Sul). Ingressos: Site ou pelo Instagram: @emopalooza. Classificação indicativa: 18 anos.