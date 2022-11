‘Vila da Juventude’ encerra projeto social que contemplou 1,2 mil jovens

Na ocasião, serão celebrados o talento e a colaboração dos jovens na exposição fotográfica “Olhares da Vila” e na peça teatral “Equalliz, Um Eco de Integridade”

Ao longo de 2022, cerca de 1200 adolescentes e jovens do Distrito Federal, participaram do projeto Se Liga, Juventude!, envolvendo criatividade, cultura, teatro e fotografia. Promovido pela Iecap – Agência de Transformação Social, a ação será concluída em 16 e 17 de novembro, com grande evento aberto ao público, no Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga Norte.

Na ocasião, serão celebrados o talento e a colaboração dos jovens na exposição fotográfica “Olhares da Vila”, com curadoria do repórter fotográfico Celso Junior e produção executiva e direção editorial de Ian Nogueira, e na peça teatral “Equalliz, Um Eco de Integridade”, com direção de Dill Diaz.

Equalliz – Um Eco de Integridade é um espetáculo que propõe um diálogo entre a ficção e a realidade. Enquanto um grupo de jovens artistas tem a missão de explorar sua criatividade e buscar um enredo autoral, três personagens embarcam na fantástica jornada de restabelecer o equilíbrio num lugar utópico e cheio de mistérios. O que une os dois caminhos? O tema. Por meio da metalinguagem, o espetáculo, que conta com a atuação de 44 jovens, traz para a cena os desafios, as lutas e as descobertas de se mergulhar num processo coletivo. Seja na realidade ou na ficção, o espetáculo nos convida a refletir sobre os limites e os entendimentos que possuímos sobre integridade.

Já Olhares da Vila reúne obras produzidas por 79 jovens e adolescentes ao longo do projeto Se Liga, Juventude!, Partindo do estudo técnico e histórico da fotografia, assim como da reflexão sobre a função social de sua prática, os expositores propõem um diálogo, através de suas produções, sobre a sua formação identitária, segundo a sua faixa etária, os seus dilemas e os seus desafios.

“O Se Liga Juventude tem como tema a integridade ativada em três reflexões-chave: ‘Como eu me vejo’, ‘Eu com o outro’ e ‘Eu no mundo’. Nele, a prioridade está no reconhecimento das capacidades do jovem, no resgate, construção ou fortalecimento de sua autoestima, tendo como meio a criatividade, a produção artística, a valorização das referências culturais, incluindo aquelas da comunidade a que ele pertence. Ao mesmo tempo em que a dinâmica convida à colaboração, estimula o protagonismo que cada um deve ter em relação à própria vida”, afirma Renata Oliveira, diretora-presidente da IECAP.

Serviço

Evento Vila da Juventude

16 e 17 de novembro

Teatro Sesc Paulo Autran- Taguatinga Norte

Espetáculo teatral Equalliz – Um Eco de Integridade

Horário: Primeira sessão às 15 e segunda às 20h

Retirada de ingressos na entrada do teatro por ordem de chegada

Entrada gratuita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exposição fotográfica Olhares da Vila

Horário: 14h às 21h

Indicação: Livre

Entrada gratuita