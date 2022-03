Venâncio Mulher promove diálogos sobre questões do gênero na Sociedade Atual

Violência contra a mulher, empreendedorismo e protagonismo feminino estão entre os temas a serem explorados na semana de 7 a 11 de março

O Venâncio Shopping dedica no início de março, mais uma vez, uma semana para discutir temas voltados às causas da mulher. Difundir o respeito à igualdade e equidade de gênero, abordar possibilidades profissionais, emocionais e estruturais em prol do real significado de empoderamento, discutir independência financeira; fortalecer a rede de apoio a quem não aceita sentir dor em troca de relacionamento, são pautas que permeiam a programação de rodas de conversa, que este ano serão realizadas entre 7 e 11 de março, sempre às 12h30, na Praça Central, com acesso livre.

Além da programação de diálogos, o VENÂNCIO MULHER inclui também apresentações musicais orquestradas. Na abertura, a Banda Sinfônica da PMDF e para o encerramento, o Quinteto Elas, da Orquestra Filarmônica de Brasília.

O evento conta com o engajamento não só do shopping, mas de parceiros que sempre comparecem para colaborar com causas importantes, entre eles o Grupo Mulheres do Brasil e a PMDF.

“Nossa função social neste espaço democrático é promover um momento de conexão, com informação qualificada, apoio e encorajamento através de incentivos práticos e histórias inspiradoras. Muitas das mulheres presentes neste evento, são aquelas que constroem a nossa cidade de forma singular, a partir de muito trabalho, coragem e amor. Esta é uma oportunidade de agregarmos parceiros–, mulheres, homens e comunidade–, sendo um fórum para continuarmos conversando sobre as dores, alertar sobre as lutas, a violência, homenagear as vitórias e denunciar as discriminações, desigualdades e os muitos desafios que ainda temos que vencer”, afirma o superintendente do Venâncio, João Marcos Mesquita.

PROGRAMAÇÃO

Abertura:

07/03, às 12h30 – Banda Sinfônica da PMDF

Rodas de Conversa

08/03, às 12h30 – Violência Contra a Mulher

A conversa será sobre a violência contra mulher, os aspectos culturais e sociais que levam homens e mulheres a viverem esse ciclo, os dados estatísticos e o que podemos fazer para mudar esse cenário ainda tão dolorido na nossa sociedade.

Convidadas: Coronel Kelly – PMDF, Delegada Jane Klebia – Delegada da Polícia Civil do DF e Joana Mello – Advogada, Líder do Comitê de Combate à Violência Contra Mulheres e Meninas do Grupo Mulheres do Brasil DF.

09/03, às 12h30 – Empreendedorismo Feminino

A pauta é falar sobre mulheres inspiradoras na sua jornada do empreendedorismo. Vamos conversar sobre os desafios, construção de histórias e caminhos para se chegar lá. Convidadas: Adriana Lima – Empreendedora, CEO da Sacoleiros de Luxo Presentes Criativos, Ateliê Adriana Lima e sócia na Agência Floripart e Ludimilla Barros – Líder do Comitê de Empreendedorismo Grupo Mulheres do Brasil- DF

10/03, às 12h30 – Mulheres na Liderança

Falaremos sobre os desafios para as mulheres ocuparem posições na alta liderança de empresas públicas ou privadas e da baixa adesão de mulheres na liderança política do país.

Convidadas: Ilka Teodoro – Administradora do Plano Piloto,e Cassiana Abritta- diretora executiva da Associação Brasileira do Sebrae’s Estaduais – ABASE.

Encerramento

11/03, às 12H30 – Quinteto Elas, da Orquestra Filarmônica de Brasília

