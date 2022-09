UNA Parque promove evento inspirado no Dia de Luta da Pessoa com Deficiência neste sábado (24/09)

Programação do encontro especial traz atividades para crianças e a revelação do novo boneco que será um dos mascotes do espaço, o primeiro parque 100% inclusivo do Brasil

Este sábado (24/09) é dia de reunir a criançada, familiares e amigos para um evento especial no UNA Parque, dedicado ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. A programação do dia começa às 14h, com pintura de rosto e carrinhos de pipoca e algodão doce. Em seguida, às 16h, será a revelação do boneco que será o novo mascote do espaço, inspirado no menino Thalison Moreira de Jesus, de 11 anos, que teve uma perna amputada após um acidente de ônibus em setembro de 2019.

O evento terá falas da para-atleta Andréa Pontes, presidente da União Nacional de Acessibilidade (UNA), do garoto Thalison e sua mãe, Fernanda Moreira de Jesus, além do deputado distrital Delmasso, apoiador do projeto. “Thalison é um menino lindo, forte e cheio de vida. Sempre chega ao parque com aquele sorriso no rosto, e isso me chamou a atenção. Adoro a alegria dele, principalmente vê-lo jogando futebol aqui no parque”, comenta Andréa.

Voltando para casa depois da escola, há três anos, Thalison caiu para fora do ônibus que o levava, após uma brincadeira com um colega. Ele ficou pendurado pela mochila e teve a perna machucada. Mesmo após três cirurgias, os médicos precisaram amputar a perna do garoto acima do joelho. A adaptação com a nova condição levou alguns meses, com acompanhamento psicológico e o apoio de outras pessoas com deficiência.

“Mesmo depois do acidente, ele continua o mesmo garoto, graças a Deus. É tranquilo, mas também muito animado, e gosta muito de brincar e estudar”, conta a mãe do menino, Fernanda Moreira de Jesus, que conheceu a UNA após um convite para conhecer o espaço em um passeio. “O espaço traz alegria e felicidade a muitas pessoas, por conseguirem se adaptar a diferentes atividades em sua nova jornada. É um grande projeto, e estamos animados para o evento deste sábado”, comenta.

UNA Parque

Já em sua terceira edição, o UNA Parque é o primeiro parque 100% inclusivo do Brasil e atualmente ocupa uma área próxima ao Estacionamento 10 do Parque da Cidade, em Brasília (DF). A iniciativa é da União Nacional de Acessibilidade, ONG presidida por Andréa Pontes, que começou com um time de paracanoagem em 2014. A UNA tem um canal no YouTube e, por meio do parque, oferece mais de 10 práticas esportivas e atividades inclusivas para pessoas com deficiência ou sem, inclundo paracanoagem, escalada, mergulho, tiro com arco, entre outras.

“Estou ansiosa, será um evento lindo, de total integração entre pessoas com e sem deficiência. Essa é uma data de visibilidade e temos que aproveitá-la para conscientizar as pessoas sobre a importância da acessibilidade e da inclusão social”, acrescenta Andréa. Além do boneco inspirado em Thalison, que será inaugurado neste fim de semana, o espaço tem outro inspirado no garoto Samuel, com Síndrome de Down.

Serviço:

Evento do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 2022 & inauguração do boneco do Thalison

Onde: UNA Parque, Estacionamento 10 do Parque da Cidade

Quando: sábado (24/09), das 14h às 17h

Entrada gratuita

Inscrição para as atividades no UNA Parque disponível no site oficial