Últimos dias para se inscrever no Simpósio Internacional sobre Felicidade Interna Bruta

PUBLICIDADE

Nos dias 20 e 21 de novembro será realizado o II Simpósio Internacional de Felicidade Interna Bruta, promovido pelo Instituto Feliciência. Com inscrições até quarta-feira, (18/11), a programação está repleta de participações importantes de profissionais dos Estados Unidos, Butão, Holanda, Portugal e Austrália. O evento terá dois dias de imersão para entender as diretrizes da Felicidade Interna Bruta (FIB) e como ela pode ser aplicada ao desenvolvimento de empresas e cargos de gestão.

A FIB ganhou destaque mundial em 2012, após ser apontada como novo paradigma de desenvolvimento socioeconômico. Esse conceito de desenvolvimento social foi criado pelo rei do Butão Jigme Singye Wangchuck, em 1972, em contrapartida ao Produto Interno Bruto (PIB). Enquanto os modelos tradicionais de desenvolvimento têm como objetivo primordial o crescimento econômico, o conceito de FIB baseia-se no princípio de que o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade humana surge quando o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material são simultâneos, assim se complementando e reforçando mutuamente.

Essas diretrizes foram adaptadas à realidade brasileira e ao ambiente corporativo, se tornando um novo modelo de gestão. Essa metodologia exclusiva do instituto Feliciência se baseia em quatro vertentes: sustentabilidade do negócio, impacto sobre o meio ambiente, cultura organizacional e boa governança. São esses conceitos que serão discutidos no simpósio.

Programação

20.11 | Sexta-Feira – 19H30

ABERTURA OFICIAL: “GANDHI: UM LÍDER SERVIDOR”, COM JOÃO SIGNORELLI

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

21. 11 | Sábado

9h – FIB: UMA SOLUÇÃO REAL, COM ​THAKUR S POWDYEL (BUTÃO), EX-MINISTRO DA EDUCAÇÃO

10h05 – TRANSFORMANDO EMPRESAS EM COMUNIDADES, COM OSCAR MENDEZ ROSA​ (HOLANDA), FUNDADOR DA SOUL.COM, CONSULTOR E CONFERENCISTA

​10h50 – A EXTERNALIDADE DA FELICIDADE, COM DR. AUSTIN CHIA (AUSTRÁLIA), DOUTOR EM PSICOLOGIA POSITIVA E PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE MELBOURNE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​11h25 – LIDERANÇA POSITIVA EM AÇÃO, COM MARTA BRANQUINHO (PORTUGAL), ESPECIALISTA EM RECURSOS HUMANOS E CHIEF HAPPINESS OFFICER CERTIFICADA NA DINAMARCA

13h – SIMPÓSIO SATÉLITE: FELICIDADE E SUSTENTABILIDADE, COM DRA. MARISE COSTA (RN/BRASIL), FACILITADORA FIB PROFESSORA E PESQUISADORA DA URFN ​

14h – VIVER DE PROPÓSITO, COM KIKO KISLANSKY (BA/BRASIL), FACILITADOR FIB AND CHIEF HAPPINESS OFFICER, ESCRITOR E FUNDADOR DA CAZULO​

14h30 – FELICIDADE ALÉM-MUROS DA EMPRESA: RELAÇÃO FIB E ENGAJAMENTO NO TRABALHO, COM CARLA FURTADO (DF/BRASIL), FUNDADORA DO INSTITUTO FELICIÊNCIA

14h50 – UM INDICADOR CONSISTENTE PARA UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL, COM FERNANDO BRANCACCIO (SP/BRASIL), FACILITADOR FIB E FUNDADOR DA FAIR JOB

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​15h45 – PAINEL FELICIDADE E JUSTIÇA: UM ANO DEPOIS, COM CHRISTINE GILI (MT/BRASIL), FACILITADORA FIB E CHIEF HAPPINESS OFFICER, GESTORA NO TRT-MT; LÍVIA TIMM (MT/BRASIL), CHIEF HAPPINESS OFFICER E DIRETORA DO TRT-MT; MEDIAÇÃO: SANDRA SILVA (DF/BRASIL), GESTORA DA COMUNIDADE FELICIÊNCIA

16h20 – PAINEL EDUCAÇÃO CORPORATIVA EM HAPPINESS SKILLS, COM ANDREIA REGO (DF/BRASIL), FACILITADORA FIB; SABRINA MÜLLER (SP/BRASIL), FACILITADORA FIB; STEFANIE MURTA (SP/BRASIL), FACILITADORA FIB; MEDIAÇÃO: RODRIGO AQUINO (SP/BRASIL), FACILITADOR FIB E COMUNICÓLOGO

​

17h25 – FELICIDADE INTERNA BRUTA EM UMA MULTINACIONAL EUROPEIA: PROTOTIPAGEM, COM BEATRIZ LERER (LISBOA/PORTUGAL), FACILITADORA FIB

18h00 – SENTIDO DE VIDA EM TEMPOS DE INCERTEZA, COM DR. MICHAEL F. STEGER (ESTADOS UNIDOS), FUNDADOR E DIRETOR DO LABORATÓRIO DE SENTIDO DE VIDA E PROPÓSITO E PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DO COLORADO

​

Inscreva-se

ONLINE LIVE SUMMIT

Data: 20 e 21 de novembro de 2020

Horário: das 19h30 às 21h e das 09h às 19h

Carga horária: 10h

Inscrições: https://www.fibsummit.com/

Valores: a partir de R$ 198