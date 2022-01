Últimas semanas da comédia “Autoajude-se”

Sucesso de público, o espetáculo “Autoajude-se” entra na sua penúltima semana em cartaz em Brasília

Chegou a hora de você se tornar o coach de si mesmo, ficar rico e mudar de vida. Como? Assistindo ao fenômeno de público e crítica: “Autoajude-se”, a primeira comédia coaching do Brasil e a única que realmente funciona.

Garanta já a sua mudança de vida com a peça que vai te ensinar a se automotivar para alcançar o caminho da felicidade, afinal, “a felicidade é o caminho”. A peça entra nas últimas semanas, somente aos sábados e domingos, no Teatro La Salle, na 906 Sul.

O espetáculo “Autoajude-se” já é tradição no começo de ano em Brasília, pois é uma comédia propícia a este momento de reflexão e criação de novos objetivos para os desafios que virão. Uma comédia para toda a família, para ver com o seu amor, com seu chefe, sozinho ou sozinha também, por que não? “Autoajude-se” vai te ajudar a melhorar-se a si mesma.

SERVIÇO:

O G7 faz o seu ano novo mais feliz! Somente em janeiro espetáculo “Autoajude-se” – A Primeira Comédia Coaching do Brasil.

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

15/01 – Sábado – 19h

16/01 – Domingo – 19h

22/01 – Sábado – 19h

23/01 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 35,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhadas dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos à venda:

Site: g7comedia.com

Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 17h

Sagrado Açaí – 203 Sul (sem taxas)