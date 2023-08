Turnê de Marisa Monte abre show extra em Brasília

Agora, a cantora se apresenta na capital nos dias 29 e 30 do próximo mês

A cantora Marisa Monte fará um show extra em Brasília, no dia 30 de setembro, às 21h30, também no Centro de Convenções Ulysses. Assim, Marisa se apresenta na capital nos dias 29 e 30 do próximo mês.

Além das canções do disco Portas, lançado em 2021, o repertório do show inclui hits marcantes da carreira da artista, como ‘Beija Eu’, ‘Bem Que Se Quis’, ‘Depois’, ‘Na Estrada’ e muitos outros. Músicas do grupo Tribalistas como ‘Já Sei Namorar’ e ‘Velha Infância’ também não devem faltar.

As vendas de ingressos já estão abertas. Clientes Ourocard Visa do Banco do Brasil têm 55% de desconto.

Serviço

Marisa Monte em Brasília

Datas: 29 e 30 de setembro

A partir das 21h30

Local: Auditório Máster do Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 200 na Bilheteria Digital

Classificação Indicativa: 14 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990