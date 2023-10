Thiago Thomé faz show em Brasília neste feriado

Artista reúne o melhor da música preta brasileira em seu repertório. O “Afrodiálogos em Voz e Violão” ocorre a partir das 19h, no Mercado do Café

O cantor e ator Thiago Thomé se apresenta em Brasília nesta quinta-feira (2). O show “Afrodiálogos em Voz e Violão” será realizado no Mercado do Café (509 Sul), a partir das 19h.

O evento irá celebrar a cultura afro-brasileira através da arte e música diversificada de Thiago Thomé. O cantor, que homenageia a riqueza da herança musical afro-brasileira em seus sons, cantará sucessos do seu último álbum, “Para Pretos, Pardos e Simpatizantes”.

Além das próprias composições, Thomé reúne em seu repertório influências de música preta brasileiras. De Jovelina Pérola Negra a Luedji Luna, de Jorge Aragão a Baco Exu do Blues, de Racionais MCs a Emicida, de Alcione a Liniker, de Bob Marley a Natiruts, a apresentação passeia por samba, rap, hip hop, reggae e vários outros estilos musicais.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 + taxas (segundo lote) no Sympla.

Serviço

Thiago Thomé – Afrodiálogos em Voz e Violão

Quinta-feira, 1º de novembro

A partir das 19h

No Mercado do Café – 509 Sul, bloco C, entrada pela W2

Ingressos a partir de R$ 30 + taxas (segundo lote) no Sympla

Mais informações: @thiagothome