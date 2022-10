Terraço Shopping promove Halloween no domingo (23)

‘Terralloween’ promete diversão para toda a família, das 12 às 18h

Os monstrinhos mais assustadores da cidade já estão sendo convocados para o tradicional Halloween Infantil do Terraço Shopping, o Terralloween! A festa acontecerá no domingo dia 23 de outubro, das 12h às 18h, com programação para toda a família. Será o momento de caprichar nas fantasias e se divertir para valer no shopping.

A animação começa ao meio-dia com o camarim horripilante, para incrementar o visual e deixar o figurino ainda mais assustador com maquiagens divertidas, gliter e efeitos especiais. A alegria também estará garantida com a deliciosa brincadeira de Doces ou Travessuras onde serão distribuídos doces para as crianças de até 12 anos. Para participar os responsáveis deverão realizar a inscrição nos dias 21 e 22 de outubro, das 13h às 19h, no piso L2 e é limitado a um cadastro por criança*.

E a diversão não para por aí, os pequenos vão se alegrar com muitas atrações no palco da Praça Central. Animação infantil, apresentação do “Halloween Científico”, com Ciência é Mágica e a Cia Néia e Nando encerrará a programação com o teatrinho “Abracadabra”.

Serviço

Terralloween – O Halloween do Terraço

Data: domingo – 23 de outubro

Hora: 12h às 18h

Local: praça central do Terraço Shopping

Entrada gratuita

*Consulte o regulamento completo no site.