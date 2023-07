Teatro dos Bancários recebe a 32ª edição do Arte Fato

A noite será uma oportunidade de conferir ao vivo apresentações inspiradoras de artistas locais

Na agenda de apreciadores das artes em suas mais variadas vertentes e que gostam de assistir ao encontro delas reunidas no mesmo palco, o Arte Fato realiza sua XXXII edição nesta quarta-feira, 26 de julho, a partir das 20h, no Teatro dos Bancários e com entrada franca.

A noite será uma oportunidade de conferir ao vivo apresentações inspiradoras de artistas locais e com trajetórias consolidadas por aqui, em outras regiões do Brasil e também no exterior. Sobe ao palco do Teatro, Irina Buss. Filha de bancários e natural do Paraná, ela reside em Brasília onde trabalha no Banco do Brasil desde 2006. Buss atua como atriz, bailarina e fotógrafa há bastante tempo e sua arte reflete as reminiscências do que vê, lê, sente e ouve em seu mundo ao redor.

Também promete encantar a plateia Dani Machado. Dona de um timbre marcante, também é compositora e atriz formada pela Faculdade Dulcina de Moraes. Ao se mudar para os EUA, consolida sua carreira em casas de shows, bares, festivais e onde grava seu primeiro CD. Sua música passeia do rock ao baião, mas tem grande afinidade com o samba e suas vertentes.

A terceira atração da noite é Patacorí. Banda que explora uma proposta musical com arranjos diversos que passeiam por vários gêneros musicais e ajuda a dar voz ao povo de Axé e simpatizantes. O nome é um trecho da saudação ao Orixá Ogum, em Yorubá: “Patacorí, Ogum!”, que quer dizer: “Ogum supremo, principal Orixá de nossa cabeça”.

A banda é formada por sete músicos profissionais com notoriedade em Brasília. Bruno Vidal, bancário no Banco do Brasil há 23 anos, é o baterista, Valério Gabriel, Rodrigo Martins e Rick conduzem a percussão, João Baptista toca guitarra e violão, Tico Laurindo, baixo, André Gomes, saxofone e cavaquinho, e Fábio Lima é o intérprete das canções.

Serviço:

ArteFato, XXXII Edição

Local: Teatro dos Bancários

Endereço: EQS 314/315 BL A, Brasília

Dia e horário: 26 de julho de 2023, quarta-feira, às 20h

Ingressos: Entrada franca, mediante retirada de ingressos na bilheteria do teatro a partir de segunda-feira, dia 24, entre 11h e 20h.

Participações: Irina Buss , Dani Machado e Banda Patacorí

, e Apresentação: Vanderlei Costa

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Os shows serão transmitidos no Canal Sindicato dos Bancários de Brasília – YouTube, posteriormente