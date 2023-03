Shopping exibe o filme ‘Oito Mulheres e um Segredo’ no Dia da Mulher

Antes da sessão, o público poderá aproveitar uma massagem relaxante e brindes temáticos

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Brasília Shopping preparou uma programação inédita voltada ao público feminino: no dia 8 de março (quarta-feira), o Teatro do Brasília Shopping recebe, a partir das 19h, o projeto “Mulheres em cena”. O evento visa enaltecer, por meio do cinema, a figura feminina e suas diversas atuações no universo cinematográfico.

Com o objetivo de levar para o público a união feminina, looks divertidos e uma história cheia de enredo, a comédia “Oito Mulheres e um Segredo” nada mais é que uma trama leve e divertida. Este filme mostra que mulheres são mais inteligentes que glamour, luxo, riqueza e um salto agulha. Lançado em 2018, a versão feminina de ‘Onze Homens e um Segredo’ conta com elenco grandioso: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, a cantora Rihanna e a rapper Awkwafina.

Seguindo a premissa do filme original, esse time poderoso planeja um grande roubo com muito empoderamento feminino e humor. Afinal, raramente podemos ver tanto talento reunido em um elenco para estrelar um filme, não é mesmo?

O evento fica completo com um momento especial, preparado pelo shopping, em parceria com a Adcos e o New Look SPA: antes da sessão, o público poderá aproveitar uma massagem relaxante e brindes temáticos.

SERVIÇO: Mulheres em Cena

Data: 08 de março de 2023

Horário: A partir das 19h sessões de massagem e entrega de brindes

Sessão às 20h

Valor: Atração gratuita

Local: Teatro Brasília Shopping