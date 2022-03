Setur apresenta Exposição inovadora de Arte AERO na Casa de Chá

A exposição da artista Simone Sarment terá início hoje, dia 17, e fica aberta ao público até o dia 11 de abril

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF) apresenta a exposição de Arte ‘AERO’, da artista Simone Sarmet, uma brasiliense talentosíssima, que após 20 anos retorna à Capital Federal para apresentar sua arte.

Ela expressa a sua visão e voz através da pintura, fotografia e design gráfico. Além disso, os visitantes serão convidados a interagir com as obras, por meio do QR Code, e então, serão surpreendidos com informações sobre a história por trás da obra.

As fotos foram feitas por agências espaciais espalhadas pelo mundo e traduzidas pela artista por meio de técnica de tinta acrílica sobre tela, que usa elementos de textura cuidadosamente escolhidos para melhor representar cada locação. A mostra contempla diversos continentes representando locais muitas vezes remotos do globo.

A série de obras foi iniciada em 2014 nos Estados Unidos e sua primeira apresentação foi no Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, Califórnia. Em 2020, uma das telas da série foi escolhida para a exposição “Open” do Museu De Young de Arte de São Francisco, o museu mais visitado da cidade. De volta à sua cidade natal, a artista apresenta agora pela primeira vez no Brasil, a inovadora exposição, em parceria com a Secretaria de Turismo do DF.

“O contraste da delicadeza das obras com o concreto dos monumentos, intercalados com a luz que incide em cada período do dia, conseguirá ressaltar ainda mais a beleza de ambas as artes, o que é mais uma maneira de proporcionar uma nova visão da cidade para os moradores, assim como um novo olhar do turista à cidade. Tenho certeza de que será um grande evento”, afirma a secretária de Turismo Vanessa Mendonça. A exposição fica aberta ao público até dia 11 de abril de 2022, no Centro de Atendimento ao Turismo (CAT) na Casa de Chá da Praça dos Três Poderes.

Serviço

Exposição de Arte AERO

Data: 17/03/2022

Horário: 17h30

Local: Casa de Chá da Praça dos Três Poderes