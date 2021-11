Santo Bar aposta em feira de variedades com foco no empoderamento feminino

Casa traz ainda uma programação musical variada para o fim de semana

O Santo Bar já é o point certeiro para quem gosta de música e curtição. A casa agora aposta, aos domingos, em uma feira de variedades com foco no empoderamento feminino e na força da família.

Símbolo do poder feminino, a banda Maria Vai Casoutras faz a folia no domingo (07/11), a partir das 13h, junto com uma feira de variedades ao ar livre, que vai contar com brechó, artesanato, bijuterias, artigos pet, doces e muito mais. “O intuito é fomentar o segmento na capital, além de dar visibilidade para a força da mulher”, explica a empresária Cyntia Mel.

Na programação, a quinta-feira (04/11) conta com o DJ RLuz, que traz um repertório recheado de hits do momento. A sexta-feira (05/11) é a vez do DJ KPA e do cantor sertanejo Igor Alencar, que apresenta os sucessos autorais e músicas que estão na boca do povo. O sábado (06/11) é dia de dançar na ponta do pé. O som fica por conta dos grupos Diretoria do Samba e Simples Toque. O espaço recebe ainda o DJ RLuz.

No domingo (07/11), o Santo Bar ainda serve uma deliciosa carne de sol (R$ 140), uma saborosa picanha (R$ 190) e um cupim (R$ 180) de dar água na boca. As opções servem até quatro pessoas e acompanham guarnições. Para a criançada, a casa disponibiliza um pula-pula para a diversão.

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a sábado, das 11h às 00h; Domingo: 11h às 23h.

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia