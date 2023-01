Samba Urgente esquenta o pré-carnaval no Calaf

Será montado um palco em formato de roda, além de DJs convidados e fanfarras percorrendo o evento

O grupo Samba Urgente, que não perde a oportunidade de unir música, gente animada e muito sorriso, alegra a temporada de pré-Carnaval na cidade no próximo dia 11, em evento gratuito e aberto ao público, na área externa do Calaf.

Samba, frevo, axé e marchinhas de carnaval fazem parte do repertório especial da 3ª edição do bloquinho de pré-carnaval do grupo. O show passará por vários ritmos brasileiros sem perder a essência das músicas tradicionais do carnaval brasileiro. Convidados especiais como Carol Nogueira e Banda e Fanfarra Maluvidas também vão entrar na roda e agregar à festa.

Para que os músicos fiquem próximos ao público, será montado um palco em formato de roda, além de DJs convidados e fanfarras percorrendo o evento. “O formato do palco é justamente para ficar bem perto do público, sentindo e passando aquela energia gostosa de carnaval”, enfatiza Arthur Nobre, produtor e integrante do grupo.

O Carnaval Urgente é um evento gratuito realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal e produzido pela Urgente Produções, pelo Beco da Coruja Produções e pelo Calaf.

Serviço

Carnaval Urgente

Pré-Carnaval com Samba Urgente

Data: 11 de fevereiro

Horário: a partir das 17h

Local: área externa do Calaf – Setor Bancário Sul

Evento gratuito sem retirada de ingresso