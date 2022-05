Samba, cerveja e feijoada: Beba em Conjunto reúne atrações neste fim de semana

Evento acontece no jardim urbano do shopping do Conjunto Nacional, com entrada gratuita

Gosta de samba, cerveja e feijoada? Prepare-se para curtir o Beba em Conjunto, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de junho, das 12h às 22h, no jardim urbano do shopping Conjunto Nacional (3º piso). A feira, com entrada gratuita, reúne mais de 90 opções de cervejas artesanais, música e gastronomia.

O evento tem a presença das cervejarias BrotherBrew, Bezy, Dourado, Corina, Ayres, Julius, Quatro Poderes, Cruls, Brassaria 473, Madstein e Vaidee Beer, que oferecem diversos tipos de cervejas artesanais, com sabores e aromas surpreendentes, prometendo encantar o paladar do público que for curtir os três dias de programação.

A edição de estréia é recheada de sabor. A chef Ana Claudia Morale garante um tempero único, com uma feijoada (R$35) de dar água na boca, com arroz, farofa, couve e torresmo. Além do bolo da felicidade (R$15), ninho com nutella; Caldo de feijão (R$15) e porção de torresmo (R$15). E também tem churrasco, com Don Vitorio BBQ.

Chef Ana Claudia Morale

No cardápio, diversas porções deliciosas para aproveitar, como ancho na parrilla, cupim defumado por 12h, filé de sobrecoxa defumado por 3h, chorizo na parrilla e pork ribs: costelinha de porco ao molho barbecue defumado por 8h. Os pratos acompanham pão de alho e farofinha. O comensal poderá saborear ainda um incrível hambúrguer artesanal defumado, pão de alho e queijo coalho.

O Beba em Conjunto ainda traz atrações que vão agitar o lugar com muita música boa. O line-up tem os shows das bandas Posto 9 (Samba Rock), DJs Fernando Valente e Léo Siqueira (Sambas e pé de serra), Muca Brasília ( MPB, Bossa, Samba), BsBlack (Black Brasil), Clube do Samba (Choro e Samba), Breno Alves (Samba Raiz) e Máfia do Soul (Tim Maia).

Programação completa:

Sexta (3 de junho)

17h – DJs Fernando valente & Léo siqueira. (sambas e pé de serra)

19h30 – Banda Posto 9 (samba rock)

Sábado (4 de junho)

15h – MUCA Brasília (mpb, bossa, samba)

17h30 – Bsblack (black Brasil)

19h30 – Banda Posto 9 (mpb, samba-rock)

Domingo (5 de junho)

13h – Clube do samba (choro & samba)

16h – Breno Alves (samba raiz)

18h – Máfia do Soul (tim maia)

20h – banda Posto 9 (samba-rock)

Beba em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Data: 3,4 e 5 de junho

Horário: 12h às 22h

Entrada gratuita