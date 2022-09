Safadão, Zé Felipe e Maiara & Maraísa fecham o Expoabra 2022

Expo Solidária recebe as novas atrações na quinta-feira (15/9) com ingressos promocionais mediante doação de brinquedos

A maior feira agropecuária ficou ainda maior. Para animar a abertura dos rodeios, Expoabra 2022 anuncia mais uma série de shows com alguns dos maiores nomes da música: Jefferson Moraes, Wilian & Marlon, Rick & Rangel e Leo & Marcos, além dos djs convidados, se apresentam nesta quinta-feira (15/9) no Parque Granja do Torto, a partir das 20h.

O evento contará com uma edição solidária na quinta-feira, a Expoabra Solidária, com ingressos promocionais à venda mediante doação de brinquedos. Disponíveis em https://www.sympla.com.br/produtor/top7entretenimento

As atrações brindam o início dos rodeios PBR Brasil, a edição nacional da maior liga de montaria do mundo. O evento traz à capital alguns dos maiores competidores do mundo, que tem a chance de se classificar para o torneio mundial.

As apresentações continuam no dia seguinte, sexta-feira (16/9), com shows de Wesley Safadão, Diego & Vitor Hugo e Zé Felipe. Para fechar, em 17 de setembro, se apresentam Hugo e Guilherme, Maiara e Maraísa e Hungria.

A entrada é gratuita até 17h. Acesso aos shows podem ser adquiridos em https://www.sympla.com.br/produtor/top7entretenimento

SERVIÇO

Expoabra 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Datas: Até 18 de setembro

Local: Granja do Torto

Abertura dos portões às 9h

Entrada gratuita até 17h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: www.sympla.com.br/produtor/top7entretenimento

Classificação indicativa livre