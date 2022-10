‘Rio Eu Te Amo’ traz Revelação, Don Juan e Locos a Brasília neste sábado

Evento será no complexo de entretenimento Bothanic, recém-inaugurado no Setor de Clubes Sul

Neste sábado (29/10), a partir das 16h, o complexo de entretenimento Bothanic recebe a nova edição da festa Rio Eu Te Amo, produzida pela Funn. O lineup da vez fica por conta do pagode do Grupo Revelação, o funk do MC Don Juan e os DJs do trio Locos. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 90 (meia-entrada feminina no 1º lote) + taxa.

O Grupo Revelação está entre os principais representantes do pagode no Brasil e começou as atividades em 1994. A trajetória do grupo inclui diversos álbuns e DVDs de sucesso, a exemplo do disco “Ao Vivo No Olimpo”, com mais de 800 mil CDs vendidos, e o recente projeto “Revela Samba Beach”, gravado no Rio.

Representando o funk no lineup, o paulistano MC Don Juan alçou sucesso com faixas como “Me Amarro na Noite e “Oh Novinha”. O artista de 21 anos mescla colaborações com nomes de peso que vão do eletrônico ao sertanejo, a exemplo de Alok, Maiara & Maraísa e Luan Santana.

O grupo Locos, formado pelos DJs Tucho, Rapha e Luckas, foi criado no Rio de Janeiro em 2021. O trio, conhecido como “os queridinhos do Rio”, está entre os responsáveis pela identidade musical da festa Esbórnia e reúne passagens por grandes eventos de música no Brasil e países como Estados Unidos, Austrália, Portugal e Uruguai.

Serviço

Rio Eu Te Amo (Grupo Revelação, Locos, MC Don Juan)

Onde: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Quando: sábado, 29/10, a partir das 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Preço: a partir de R$ 90 (meia-entrada feminina do 1º lote) + taxas via Ingresse

Mais informações: @obothanic