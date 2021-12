Novidades no Reveillon do Cafe de La Musique Brasília, confira!

As surpresas ficam por conta da gastronomia do espaço que vai contar com ilhas gastronômicas, com destaque para a de chocolates e frutas da Perboni. O espaço também lançou um desconto progressivo para grupos acima de quatro pessoas. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla e Bilheteria do Cafe

Cotado como um dos Reveillons mais esperados na capital neste ano, o Cafe de La Musique Brasília anunciou mais novidades da grande festa. Dessa vez as surpresas ficam por conta da gastronomia do espaço, que vai contar com diversas ilhas gastronômicas, entre elas de chocolates e frutas da Perboni. O espaço também lançou um desconto progressivo para grupos acima de quatro pessoas, além de parcelamento sem juros e sem cobrança de taxas nas compras diretamente na bilheteria.

Um dos principais points da gastronomia e entretenimento da capital, vai contar com duas grandes atrações: a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, e o duo de DJs Chemical Surf. Para a festa da virada, a casa aposta em um serviço totalmente premium, com deck para lanchas, 15 minutos de fogos, guarda volumes e um open bar com gin, vodka, whisky, cerveja, vinho branco e tinto, espumante, tequila, Red Bull, refrigerante, água de coco, água mineral e água tônica, além de algumas ativações gastronômicas surpresas durante a festa.

“Sabemos que o público de Brasília é muito exigente e por isso estamos focados em oferecer um serviço de grande qualidade, principalmente na entrega! Estamos preparando toda uma logística para que os brasilienses venham ter uma virada de ano maravilhosa, entre elas a ampliação de nosso espaço, o quantitativo no número de colaboradores envolvidos, marcas de bebidas premium, atrações de peso nacional, entre vários outros pontos que vamos revelar em breve”, antecipa Ana Carla, sócia do Cafe de La Musique Brasília.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867. No dia do evento será cobrada a apresentação do cartão de vacina para comprovação das duas doses ou dose única. Para aqueles que ainda não tomaram será necessária a apresentação do exame PCR feito com no máximo 48 horas de antecedência.

Para matar a saudade

Já faz um tempo que a dupla Zé Neto & Cristiano não se apresenta em Brasília, o último show foi há dois anos. Essa será a primeira vez que os sertanejos vão se apresentar na capital após a retomada de shows e eventos, onde o público vai poder matar a saudade de cantar hits como Status que eu não queria, Cadeira de aço, Alô Ambev, entre vários outros.

Já a segunda atração confirmada é o duo de DJs do projeto Chemical Surf, que vão animar o público com o melhor do house music e vários remix de sucesso. Vale lembrar que durante os próximos meses o Cafe de La Musique vai anunciar várias outras atrações locais e nacionais.

Serviço

Cafe de La Musique Brasília

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2 – ao lado do Pier 21

Quando: 31 de dezembro de 2021, a partir das 22h

Ingressos: a venda será feita de forma online pelo www.sympla.com.br ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

Para mais informações: @cafedelamusiquebrasilia