Projeto Uma Sinfonia Diferente e Brasília Shopping realizam batalha de tinta para mês de conscientização do autismo

Com uma mistura de cores, alegria e diversão, o projeto Uma Sinfonia Diferente (USD), em parceria com o Brasília Shopping, realiza uma batalha de tintas para dar destaque ao Mês de Conscientização do Autismo.

O evento acontece dia 30 de abril, no estacionamento do Brasília Shopping, das 10h30 às 12h. O objetivo da ação é chamar atenção para o tema “Deficiências Não Visíveis”, trazendo destaque ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e conscientização da comunidade local.

Aberto ao público, para participar da brincadeira com tintas é necessário adquirir o ingresso + kit pelo site do Sympla até o dia 29 de abril. O Kit Cores está disponível por R$ 40,00 (+taxas) e conta com uma camiseta branca com a frase “Nem toda deficiência é visível” e dois saquinhos de tinta em pó.

Para a musicoterapeuta responsável do projeto, Ana Carolina Steinkopf, a ação tem potencial de alcançar pessoas fora da comunidade do autismo e trazer o tema sobre deficiências não visíveis de forma leve e lúdica.

“A intenção da ação é explicar para qualquer pessoa, de maneira simples e divertida, como as deficiências não visíveis estão em todo lugar. É comum vermos pessoas autistas, ou seus pais, amigos, e familiares, sendo julgados pelo fato de o autismo não ter características físicas. Então muitas pessoas são criticadas ao demonstrarem os sinais do transtorno. A proposta é, conforme as pessoas forem colorindo a blusa, criar a relação com o autismo”, explica Carol.

Tintas em pó ajudam com sensibilidade sensorial

No Transtorno do Espectro Autista, uma das principais características é a sensibilidade sensorial. Por isso, é comum que pessoas autistas se sintam incomodadas com cheiros, sons, texturas e, até mesmo, terem seletividade alimentar.

Pensando em inserir o maior número de pessoas autistas na Batalha de Tinta, o projeto USD trouxe tintas em pó para lidar com sensibilidade sensorial. “As tintas líquidas convencionais podem causar incômodo ou sensibilidade em pessoas autistas. Então, inserir as tintas em pó não traz apenas mais conforto, mas também mostra como a inclusão pode ser simples”, ressalta Carol Steinkopf.

A tinta utilizada no evento será da marca Zim Colors, que utiliza uma receita própria de pó colorido, feito com apenas três tipos de ingredientes: amido de milho (aproximadamente 99%), corante alimentar (aprox. 0,9%) e conservantes (aprox. 0,1%). Todos biodegradáveis.

Todos os corantes da marca são autorizados pela Anvisa. Caso queira consultar a ficha técnica detalhada dos ingredientes, solicite através do email: [email protected] ou pelo site da Zim.

Serviço

1ª Batalha de Tintas do USD

Local: estacionamento do Brasília Shopping

Data: domingo (30), 10h30 às 12h;

Ingresso: R$ 40,00 – via Sympla;

Aberto ao público.