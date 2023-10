Projeto Mercado mundo reúne gastronomia e cultura

Serão 40 expositores apresentando delícias do México, Argentina, Colômbia, Senegal, França, Bélgica, Arábia Saudita e, claro, do Brasil

A Aliança Francesa de Brasília abre suas portas para receber, nos dias 21 e 22 de outubro, a 1ª edição do Projeto Mercado Mundo, uma feira cultural e gastronômica multicultural. Ao todo, serão 40 expositores apresentando as delícias do México, Argentina, Colômbia, Senegal, França, Bélgica, Paquistão, Suécia, Itália, Arábia Saudita e, é claro, do Brasil!

O projeto “Mercado Mundo”, idealizado pelo Chef belga David Lemberger e pelo consultor de alimentos Mário Vicentin, é uma experiência gastronômica que tem por objetivo celebrar a riqueza cultural e culinária de diferentes países do mundo, ao mesmo tempo que divulga a cultura e o idioma francês.

A entrada é franca, e a classificação indicativa, livre.

Serviço

Mercado Mundo

Local: Aliança Francesa, – 708/908 Sul, conjunto A

Sábado (21), das 12h às 20h; e domingo (22), de 10h às 19h

Mais informações: @mercadomundobsb