Programação do Casa Baco Music Festival tem jazz, choro e MPB

Destaque para o show do guitarrista e compositor americano Billy Newman, na sexta (11)

O Casa Baco Music Festival se prepara para mais uma semana de muita música. De quinta (10) a sábado (12), o local recebe atrações locais de jazz, choro e MPB, com shows começando a partir das 19h30.

Na quinta (10), Nathalia Cavalcante, participante do reality show The Voice Brasil, inicia a semana com jazz e MPB. Sexta-feira (11) tem mais jazz com o guitarrista e compositor Billy Newman, diretamente dos Estados Unidos. O artista será acompanhado por Oswaldo Amorim (saxofone) e Pedro Almeida (bateria).

E para fechar a semana, no sábado (12), Manassés de Sousa, Cacau Alencar e Pablo Fagundes interpretam canções de grandes nomes da música brasileira, como Fagner, Chico Buarque, Zé Ramalho, Gal Costa, Nara Leão, Dominguinhos, entre outros. Artistas internacionais, como Paco de Lucia e Mercedes Sosa, também estão no repertório da banda.

Serviço

Casa Baco Music Festival

Restaurante Casa Baco, no Casa Park (SGCV Sul 12/22, Guará-DF)

Das 19h30 às 22h

Couvert artístico – R$18