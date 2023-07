Prêmio de Inovação J.Ex está com inscrições abertas

Premiação é dividida entre Projetos/Iniciativas e Pessoas. Prazo para inscrições termina no dia 31 de julho

O Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, que tem como objetivo reconhecer e incentivar as iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológico, de gestão e de novas metodologias aplicadas no Ecossistema de Justiça, já está com as inscrições abertas para a edição 2023! Os interessados devem se cadastrar até o dia 31 deste mês, pelo site http://jexlegal.com.br/premioinovacao/.

A cerimônia de premiação está marcada para acontecer no dia 21 de novembro, no Dúnia City Hall, no Lago Sul, em Brasília, e vai receber membros do Poder Judiciário e Instituições de funções essenciais à Justiça de todo o país. A previsão é de que os nomes dos finalistas de cada categoria sejam divulgados no mês de setembro.

Na última edição do Prêmio de Inovação, o Judiciário Exponencial recebeu mais de 300 inscrições, sendo 89 instituições. Ao todo, 100 inscritos foram classificados como finalistas e 42 deles foram premiados. A expectativa para este ano é de um aumento de 30% no número de inscrições.

O objetivo da premiação é evidenciar e valorizar membros e servidores que fazem a diferença no Ecossistema de Justiça, a fim de enfatizar e repercutir as iniciativas relacionadas à melhoria dos serviços prestados em benefício da sociedade.

Inscrições

As categorias do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial estão divididas entre Projetos/Iniciativas e Pessoas. As inscrições devem ser feitas pelo site: http://jexlegal.com.br/premioinovacao/.

Os interessados podem inscrever “Projetos/Iniciativas” voltados para: Inovação Tecnológica; Inovação na Gestão; Laboratórios de Inovação; Inovação Social; e Escolas de Magistratura e Judiciais. Para cada categoria, vão ser selecionados 7 finalistas e 3 vencedores.

Já em “Pessoas”, qualquer membro de instituição do Ecossistema de Justiça pode indicar líderes nas seguintes categorias: Liderança Exponencial; Executivo de Tecnologia e Executivo de Inovação. Cada categoria em “Pessoas” terá 8 subcategorias: Conselhos e Tribunais Superiores; Justiça Federal; Justiça Eleitoral; Justiça do Trabalho; Justiça Estadual e Militar; Ministério Público; Defensoria Pública; e Procuradoria Pública. Ao fim, serão selecionados 3 finalistas para cada subcategoria.

Todos os projetos e indicações passarão por duas etapas de avaliação. Na categoria Projetos/Iniciativas, os projetos inscritos serão avaliados pela FIA (Fundação Instituto de Administração) e pela comissão de notáveis. Na categoria Pessoas, as inscritas ou indicadas serão avaliadas pela comissão de notáveis e, ainda, por votação por pessoas previamente cadastradas na plataforma.

Votação

Qualquer cidadão pode participar da votação dos finalistas da categoria Pessoas (Líder Exponencial, Executivo de Tecnologia e Executivo de Inovação), por meio de um link que será disponibilizado em breve. Basta que os interessados se cadastrem previamente no site da premiação para receber o link de votação e escolher os indicados de acordo com sua preferência. O processo da votação é seguro e sigiloso. Os votos computados possuem certificação criptografada e podem ser verificados pelo site do ITI – Instituto de Tecnologia da Informação.