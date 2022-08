Pirenópolis recebe Piri Gastrô, evento gastronômico com show de Nando Reis

“O verde que envolve a cidade é muito inspirador. É ideal para apreciar uma boa apresentação musical ao vivo e degustar pratos feitos com ingredientes naturais”, pontua o organizador

Pirenópolis-GO vai receber, nos dias 5 e 6 de agosto, o Piri Gastrô, evento de gastronomia que promete levar inovação e muita comida boa para a cidade histórica.

Além da variedade nos pratos, o Piri Gastrô convidou o cantor Nando Reis para fechar a festa no dia 6.

O Piri Gastrô começa na sexta-feira às 17h e no sábado às 12h. No sábado, os portões do show abrem às 16h. O evento será no Beira Rio, próximo à ponte de madeira, ao lado da Aldeia da Paz, e segue todas as medidas de biossegurança. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ticketou e nos pontos de vendas oficiais, com valores promocionais a partir de R$ 80,00 (meia entrada).

Para o produtor do evento, Samuel Schettino, o Piri Gastrô alia duas grandes vocações de Pirenópolis, a culinária e a arte. “O verde que envolve a cidade é muito inspirador. É ideal para apreciar uma boa apresentação musical ao vivo e degustar pratos feitos com ingredientes naturais”, observa Schettino.

SERVIÇO

Evento: Piri Gastrô apresenta Turnê Nado Reis

Local: Pirenópolis – Beira Rio – próximo à ponte de madeira

Data: 5 e 6 de agosto de 2022

Horário: sexta-feira (05/08): a partir das 17h

Sábado (06/08): a partir das 12h

Show Nando Reis (06/08)

Abertura dos portões: 16h

Encerramento do evento: 00h (meia noite)

Classificação: 18 anos ou menores acompanhados dos responsáveis (pais)

Ingressos: Pista Meia: R$ 80,00

Vendas online: site: Ticketou https://www.ticketou.com/pirigastro-nandoreis