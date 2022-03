Pedro Borges participa do projeto Papo de Quebrada em Ceilândia

O evento gratuito será realizado no Sesc de Ceilândia e acontece na próxima quinta-feira, dia 10, às 19 horas

O projeto Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos tem por objetivo promover discussões e provocações sobre os caminhos a serem enfrentados nas periferias, com vozes e lutas de referências nesses locais. A oitava edição do projeto nesse novo formato, traz para o palco do Teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia, o jornalista Pedro Borges. O evento gratuito será realizado no próximo dia 10 de março, às 19h.

Pedro Borges é co-fundador e editor chefe da Alma Preta e foi jornalista do Profissão Repórter. Formado pela UNESP, compõe a escola de samba Camisa Verde e Branco. Pedro Borges é co-autor do livro “AI-5 50 ANOS – Ainda não terminou de acabar”, vencedor do Prêmio Jabuti em 2020 na categoria Artes.

A oitava edição do projeto também contará, nas aberturas, com a apresentação musical do DJ Jean C em parceria com alunos da sua turma de DJ do Jovem de Expressão, e com a mediação do pedagogo Max Maciel. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal: https://www.youtube.com/c/MaxMacielDF

Ocupação Galeria Risofloras

O projeto Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos abriu o edital Ocupação Galeria Risofloras para selecionar cinco exposições. Cada artista contemplado recebe R$ 1.000,00 para expor, por 20 dias, o seu trabalho artístico na Galeria Risofloras, na Praça do Cidadão, em Ceilândia Norte. A Ocupação fica em cartaz até março de 2022.

As exposições selecionadas são: Mais um dia banda, de Nathália Marinho; Quinquilharias, de Letícia dos Santos e Lucas Marques; Palavra Rizoma, de Isadora Lima; Crisálida, de Emano Creux; e O cair é do homem mas o encantar é TRAVESTI, de Pietra Ramos.

O Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF

Papo de Quebrada – Diálogos Periféricos com Pedro Borges

10 de março, às 19h

No Teatro Newton Rossi, no Sesc Ceilândia (QNN 27)

Gratuito

Informações: 61985348361Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/papo-de-quebrada-20—pedro-borges-8__1502194