Patinação de Gelo da Torre prorroga temporada e apresenta programação especial de carnaval 

A megapista de patinação de gelo, que movimenta o projeto Torre 360 BRB, fica na cidade por mais duas semanas com uma programação especial de carnaval

Para a alegria da criançada, haverá decoração temática na pista de gelo, monitores fantasiados, concurso da fantasia mais original, pintura de rosto, pintura de cabelo com spray, penteados, tatuagem removível e pintura de unhas de sexta. Tudo isso de sexta (25/02) a terça (01/03).

Com monitores capacitados, a segurança segue como prioridade, tanto na parte das instalações, quanto na disponibilização de equipamentos apropriados para a prática esportiva, com capacete, luvas, joelheiras e tornozeleiras.

São fornecidos também materiais para proteção descartáveis para uso pessoal, além de totens de álcool gel espalhados pelo complexo. Há, ainda, a facilidade de se optar por carrinhos, guiados por monitores. A novidade possibilita que crianças pequenas ou com deficiências físicas limitantes possam curtir a experiência com toda segurança.

E para quem deseja viver fortes emoções, uma atração especial vai tomar conta da festa no sábado e no domingo: um bungee jump. A atração é uma parceria da Torre 360 BRB com a Mega bungee e um oferecimento do Laboratório Exame.

O Mega Bungee é atualmente a empresa mais antiga da América Latina, com 26 anos de operação e já realizou mais de 60 mil saltos.

Serviço: Carnaval na Pista de patinação no gelo

Onde: Torre de TV

Quando: 26, 27, 28/02 e 01/03

Horário de funcionamento:

Sábados, Domingos e Feriados, das 10h às 22h.

Ingressos:

Sábados, domingos e feriados – R$40,00 (30 minutos) e R$60,00 (1 hora).

Carrinho (para crianças de 2 a 4 anos)

Sábados, domingos e feriados – R$30,00 (15 minutos).

Acesso ao complexo: Gratuito

Pontos de venda:

Online: site da Bilheteria Digital

Pontos físicos:

– Loja Bilheteria Digital – Pátio Brasil – Piso G1

– Super Forma Nutrição Sudoeste – CLSW 504 – Lote 08

– Bilheteria da Megapista na Torre de TV

Classificação Indicativa: livre

Salto de Bungee Jump

Horário de funcionamento: sábado e domingo de 10h às 19h.

Preço do salto e filmagem:

Salto: R$ 140,00

Filmagem: R$ 25,00

O agendamento é feito pelo perfil megabungee: https://instagram.com/megabungee?utm_medium=copy_link