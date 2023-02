Palhágico ChoChou anima os sábados da criançada

Peça será exibida todos os sábados de março, às 11h, com ingressos a R$ 20 a meia

A arte circense vai tomar conta do Teatro Brasília Shopping e levar muitas risadas, diversão e palhaçadas para a garotada com o espetáculo infantil “Show de Palhágica”. Apresentado pelo Palhágico Chochou, a atração brinca com o imaginário e garante uma manhã inesquecível para o público. A peça será exibida todos os sábados de março, às 11h. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

O Palhágico Chochou, interpretado por Galileu Fontes, conduz a plateia a um mergulho no universo circense. Além de fazer parte do espetáculo, o público será envolvido em uma atmosfera de encantamento com números clownescos e de ilusionismo, técnicas de mentalismo, ventriloquia, improviso e contação. Chochou e Farofa, seu coelho de pelúcia, arrancarão boas risadas e emocionarão a todos com uma linda história de amor.

Com uma proposta que une a tradicional arte do circo e do teatro, o Show de Palhágica é mais uma opção que o Teatro Brasília Shopping traz para toda a família curtir aos finais de semana. Junto às peças infantis da companhia teatral Neia e Nando, o espetáculo abre a programação de 2023 do espaço, conhecido pela efervescência cultural.

As apresentações serão nos dias 04, 11, 18 e 25 de março, às 11h. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia e podem ser adquiridos no site Sympla.

Serviço

Show de Palhágica

Data: 04, 11, 18 e 25 de março (sábados)

Horário: 11h

Local: Teatro Brasília Shopping

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla