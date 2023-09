Orquestra de Rabecas do Cerrado circula por Paranoá, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia

RAs recebem o grupo que promove a tradição da Rabeca na cidade, além de convidados especiais, como Martinha do Coco e Sivuquinha de Brasília

A Orquestra de Rabecas do Cerrado promete encantar o Distrito Federal, durante os meses de setembro e outubro. O grupo, que tem como missão promover a tradição da Rabeca, esse incrível instrumento, presente em diversas manifestações da cultura popular brasileira e também em variadas regiões do mundo, vai circular pela cidade, mostrando sua musicalidade diversa. Passando pelo Paranoá, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, a Orquestra de Rabecas do Cerrado também vai levar, em cada edição, convidados mais que especiais, como Martinha do Coco, Sivuquinha, Carol Carneiro, Bernardo Bittencourt, Kika Brandão e Fernando Cheflera. Ao fim de cada apresentação do grupo, um rabequeiro(a) fará um show de seu trabalho solo, fechando cada edição com uma grande festa. Tudo com entrada franca e livre.

A programação pode ser conferida abaixo:

23/09 (Sábado, 16h) – Convidada: Martinha do Coco + Forró de Rabeca com André Soneca – Praça da 28 do Paranoá

24/09 (Domingo, 14h) Convidado: Bernardo Bittencourt + Forró de Rabeca com Maísa Arantes – Mercado Sul de Taguatinga

24/09 (Domingo, 17h) Convidados: Kika e Cheflera + Forró de Rabeca com Daniel Carvalho – Mercado Sul de Taguatinga

01/10 (Domingo, 16h) Convidado: Sivuquinha + Apresentação de Rabeca com Gilson Alencar – Casa do Cantador de Ceilândia

08/10 (Domingo, 16h) Convidada: Carol Carneiro + Forró de Rabeca com Jéssica Carvalho – Complexo Cultural Samambaia

Orquestra de Rabecas do Cerrado

A Orquestra de Rabecas do Cerrado surge no coração do Brasil, no Distrito Federal, para encantar e mostrar a força e a beleza da rabeca para a nossa gente. Inspirado na diversidade e abrangência do Cerrado, o grupo apresenta uma pluralidade de ritmos e sons, passeando pelos territórios da cultura popular, do forró, das folias, sem esquecer das influências árabes, mostrando a rabeca como um instrumento universal. Idealizada e dirigida por Maísa Arantes, a Orquestra integra a maestria de rabequeiras e rabequeiros da cidade, com o talento de percussionistas e violeiros que, juntos, trazem arranjos próprios para as rabecas, com releituras de músicas tradicionais, além de um rico repertório autoral. O grupo realiza apresentações, oficinas e vivências, sendo um espaço de fortalecimento, promoção e encanto da rabeca no DF. Atualmente o grupo é formado pelas rabecas de: Maísa Arantes, Daniel Carvalho, André Soneca, Jéssica Carvalho e Danilo Chaib; pelo violão de Marcelo Neder; e pelas percussões de Nathália Marques e Marcos Ramalho.