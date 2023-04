Numanice, show de Ludmilla, começa a vender ingressos em SP; saiba como comprar

A partir das 12h o público poderá adquirir os ingressos na plataforma sympla. O show marca o primeiro da turnê Numanice de 2023

São Paulo – SP

Ludmilla irá apresentar mais uma vez sua versão pagodeira em São Paulo. O Numanice acontece no dia 3 de junho no Centro Esportivo Tietê, região central da capital paulista, e os ingressos para o show começam a ser vendidos nesta quinta-feira (27).

No ano passado, fãs reclamaram sobre o preço do show no Rio de Janeiro, que chegou a R$ 520. O valor dos ingressos em São Paulo na época também foi nessa faixa.

NUMANICE

Quando 3/6, às 14h

Onde Centro Esportivo Tietê – Av. Santos Dumont, 843, Luz, região centra

