Nipo Festival: tradicional evento de cultura e gastronomia japonesa acontece no Taguatinga Shopping

O evento reúne comidas e atrações culturais típicas

Vem aí mais uma edição de um dos mais tradicionais eventos asiáticos de Brasília, o Nipo Festival. O evento, que reúne o melhor da gastronomia típica, música boa e inúmeras atrações culturais japonesas, acontece nos dias 10, 11 e 12 de março, no Taguatinga Shopping. Entre as atrações desta edição, estão Edson Saito, Paula Hirama, Ligiane Sagae, Yukihiro Mikami e Paulo Marcio Yamaguti. Com classificação livre, os ingressos antecipados custam R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada).

Durante os três dias de evento, o público vai poder saborear diversas opções de pratos. Entre eles, yakisoba, gyoza, tempurá de camarão, lamen, udon, okonomiyaki, donburi, mochi de sorvete, karaage, bubble tea, hot dog coreano. Restaurantes de peso, como “Izakaya Sakeyo” do premiado chef Cristiano Komiya, “Katsu Lamen”, “Same Same” e “Donburi” também são presenças garantidas na festa.

O festival também terá várias atrações culturais fantásticas. Além de grandes nomes da cultura nipo-brasileira, a programação conta com a presença dos grupos de tambores japoneses Reiwa Daiko, RKMD, Kishouraku Daiko, apresentação de Shamisen e muita dança com o Matsuri Dance.

Nesta edição, também terá o concurso de cosplay, valendo prêmios em dinheiro e brindes, que será realizado nos três dias de evento, e a área do Artists’ Alley, uma espécie de galeria para artistas, ilustradores e quadrinistas.