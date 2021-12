Natal Funntástico desembarca no Pontão

O clima de Natal vai invadir o Pontão do Lago Sul a partir de dezembro. Além da Vila Natalina montada pelo complexo de gastronomia e entretenimento, o espaço abrigará o Natal Funntástico, uma realização do grupo Funn Entretenimento. De 9 de dezembro a 9 de janeiro de 2022, a magia natalina tomará conta do espaço exclusivo com decoração especial e diversas atrações.

Gastronomia, área kids e lojas natalinas integram a Vila Mágica. Para lanches rápidos, o espaço terá uma praça gastronômica, com Café e um Cheiro; Dog da Igrejinha; Caminito; Nazô sushibar; Parrilla Burguer; Pastelaria do Beto; Baco pizzaria; La Paleta e Tasty & Funn (pipoca, algodão doce e baleiro).

Adultos e pequenos poderão curtir a pista de patinação no gelo. Também haverá parada natalina, shows e peças de teatro temáticas para todas as idades.

Nesta quinta-feira, 16, a diversão começa com recepção de personagens natalinos e oficina de árvore de Natal, às 16h. Às 17h, contos de histórias com Niedja. Em seguida, às 18h, cortejo de Natal com o Papai Noel. Às 19h, Espetáculo de Natal: “Harry Potter em O Natal Chegou”. A noite se encerra com fotos com personagens, às 20h.

Na sexta-feira, dia 17, a programação começa com recepção de personagens natalinos e oficina de Guirlanda de Natal, às 16h. Às 17h, show de mágica com o Tio André. Em seguida, às 18h, cortejo de Natal com o Papai Noel. Às 19h, o espetáculo “Natal das Princesas”. A noite se encerra com fotos com personagens, às 20h.

O sábado, 18 de dezembro, começa com recepção de personagens natalinos e oficina de árvore de Natal, às 16h. Às 17h, show de Matraka Aberta. Em seguida, às 18h, cortejo de Natal com o Papai Noel. Às 19h, Espetáculo de Natal: “Os 101 Dálmatas”. A noite se encerra com fotos com personagens, às 20h.

No domingo, 19 de dezembro, a programação começa com recepção de personagens natalinos e oficina de Guirlanda de Natal, às 16h. Às 17h, recreação com Neia & Nando. Em seguida, às 18h, cortejo de Natal com o Papai Noel. Às 19h, o espetáculo: “O Natal de Shrek”. A noite se encerra com fotos com personagens, às 20h.

O Natal Funntástico acontece de quinta-feira a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos, mais informações e programação completa estão disponíveis pelo site https://natalfunntastico.com.br/.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Natal Funntástico

Quando: de 9 de dezembro a 9 de janeiro de 2022

Onde: no Pontão do Lago Sul – SHIS QL 10, Lote 1/30 – Lago Sul

Funcionamento: de quinta-feira a domingo, das 16h às 22h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação indicativa: livre

Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site https://natalfunntastico.com.br/ ou pelo instagram @natalfunntastico