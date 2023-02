Música clássica fecha fevereiro carnavalesco

O espetáculo começa às 20h, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano

Ainda neste mês, os apaixonados pela música clássica têm mais uma oportunidade de assistir à apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS). Nesta terça (28), estará em cartaz o terceiro concerto da temporada 2023, que traz o Ciclo Beethoven, com a Abertura Leonora III Op. 72b, sob regência do maestro Claudio Cohen.

O espetáculo começa às 20h, no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano. A temporada do ano, que começou no dia 7 deste mês, está recheada de novidades com a série Os Compositores, na qual a orquestra homenageia autores clássicos, o que possibilita ao público um aprofundamento no cenário musical. A série prevê ainda concertos dos compositores Claude Debussy, Jean Sibelius, Sergei Rachmaninov, Claudio Santoro e Carlos Gomes, entre outros.

Para quem não conseguir acompanhar presencialmente, toda sexta-feira um novo vídeo é publicado no canal do YouTube da orquestra, com os melhores momentos das apresentações anteriores do grupo.

Ciclo Beethoven 2023

→ Terça-feira (28), com peças de Ludwig van Beethoven: Abertura Leonora III Op. 72b e Sinfonia nº 3 em Mi Bemol Maior Op. 55 Eroica.

Às 20h, no Teatro Plinio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano), com entrada franca, condicionada à lotação do espaço.