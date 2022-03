Mulheres em Roda promove capacitações culturais em São Sebastião

Projeto realizará oficinas de expressão cultural e de mídias sociais voltadas a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica

Entre os dias 4 de abril e 13 de maio, o Projeto Mulheres em Roda irá realizar duas capacitações profissionais voltadas a mulheres moradoras da cidade de São Sebastião (DF), que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. A ação é realizada pelo Instituto Casa Vila, em parceria com o Coletivo As Desempregadas, e busca promover geração de renda e oportunidades de inserção de mulheres no mercado de trabalho do Distrito Federal. Serão duas capacitações ofertadas, uma voltada à expressão artística e outra à gestão de mídias sociais. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Ao todo, serão disponibilizadas 35 vagas. As capacitações destinam-se especialmente a mulheres em situação de desemprego, autônomas ou com baixo poder aquisitivo, vítimas de violência doméstica ou assistidas pelo CRA’S da região. O objetivo central é promover a autonomia socioeconômica das participantes, com enfoque na inter-relação entre empregabilidade, ocupação profissional, educação, empreendedorismo e resgate da diversidade cultural afro-brasileira.

As duas capacitações ocorrem simultaneamente. A primeira é a Oficina Mulheres em Roda, ministrada pela artista Maria Tavares, do Coletivo As Desempregadas. Nesta, serão trabalhadas ferramentas e técnicas de expressão artística, visando a promoção do empoderamento para a geração da autonomia financeira. Já a Oficina de Introdução às Mídias Sociais, ministrada pela comunicadora e produtora cultural Déborah Minardi, busca promover a inclusão digital para que as próprias participantes consigam divulgar seus serviços, produtos, ideias e conteúdos diversos na internet.

As aulas acontecem três vezes por semana, no período da tarde, ocupando o Espaço de Cultura e Formação Nação Zumbi, que há 30 anos realiza atividades socioeducativas na Vila São José, em São Sebastião (DF). Além do estudo durante as aulas de capacitação, totalizando 48 horas/aula, as participantes receberão lanche, camiseta e certificação, mediante participação efetiva nas aulas. O projeto contempla ainda duas vagas para ouvintes, destinadas a mulheres que desejam participar, mas não necessitam de ajuda de custo.

Realizado pelo Instituto Casa da Vila em parceria do Coletivo As Desempregadas, o projeto Mulheres em Rodas conta com recursos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, via emenda parlamentar.

Foto/Reprodução: Camila Oliveira

Sobre as oficinas

Mulheres em Roda – Com Maria Tavares (Coletivo As Desempregadas)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma jornada de sensibilização e potencialização entre mulheres, que visa gerar autonomia financeira e empoderamento através de ferramentas artísticas e técnicas pontuais. São mulheres em roda que se reconhecem, compartilham saberes, experimentam e produzem arte, superando limites e trabalhando a expressão de si. Um chamado a se (re)conhecer, conhecer a outra, despertar potenciais, compartilhar, criar, acolher e descobrir, em suas habilidades, caminhos para a gestão da autonomia financeira e do próprio corpo.

Introdução às Mídias Digitais – Com Déborah Minardi

Com o objetivo de promover a inclusão digital de mulheres, a oficina oferece ferramentas, informações e técnicas para que as participantes criem, gerenciem e veiculem seus conteúdos digitais, seja para divulgar ou vender serviços, produtos, ideias e conteúdos diversos. Utilizando os recursos das principais plataformas de mídias sociais (WhatsApp, Facebook e Instagram), a oficina busca incentivar a autonomia digital, ampliar o conhecimento de novas possibilidades de interação, expansão e acesso a conteúdos nas redes.

Quem realiza

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instituto Casa Vila

O Instituto Casa da Vila, anteriormente chamado de Instituto Igual de Solidariedade, foi fundado em 2005 e completa 17 anos de atuação no campo da cultura. É uma organização não governamental sem fins lucrativos, que desenvolve, dentre diversas outras ações, atividades de estudo, pesquisa e formação voltadas para mulheres e crianças que vivem em condições de vulnerabilidade social e econômica.

Coletivo As Desempregadas

O Coletivo As Desempregadas é uma iniciativa de mulheres artistas e empreendedoras do Distrito Federal. A partir de projetos culturais em Arte, Educação e Formação, o coletivo propõe a partilha de experiências e de vivências pessoais e coletivas entre mulheres diversas. As ações desenvolvidas incentivam a fruição e a criação artística, a independência financeira, a autogestão e a autonomia sobre o corpo, saberes e potencialidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Centro de Formação e Cultura Nação Zumbi

Com 27 anos de existência, o Centro de Formação e Cultura Nação Zumbi é uma instituição sem fins lucrativos com sede em São Sebastião/DF. Sua missão é promover a valorização da vida, proteção, empoderamento e atendimento da população, em especial a negra e em situação de vulnerabilidade social, com ênfase em projetos culturais, atenção à saúde e geração de renda, objetivando o desenvolvimento humano e a prática de uma cidadania consciente e libertadora.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Projeto Mulheres em Roda – Oficinas de Capacitação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Espaço de Cultura e Formação Nação Zumbi – São Sebastião (DF)

Datas: 4 de abril a 13 de maio (segunda, quarta e sexta)

Horário: 14h30 às 17h30

Vagas: 15 vagas para a Oficina Mulheres em Roda e 20 vagas para a Oficina de Mídias Sociais

Público: mulheres moradoras de São Sebastião, a partir de 18 anos

Inscrições e informações: 3081.6538 e 9.8252.6498 (whatsapp)

Redes sociais: www.instagram.com/desempregadasbsb/