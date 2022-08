Mostra Cultura Candanga traz música e teatro de bonecos de graça

Atrações locais e de outros estados se apresentarão na Feira da Torre de TV

A Mostra Cultura Candanga estreia sua segunda edição nos dias 27 e 28 de agosto, sempre a partir das 15h, na Feira da Torre de TV. O evento busca divulgar e preservar as expressões das culturas populares do Distrito Federal e também de outras regiões do Brasil, já que proporciona um intercâmbio com grupos reconhecidos no território nacional. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

A programação, totalmente gratuita e com classificação indicativa livre, conta com a participação de grupos e de grandes mestres do DF e de três estados do Brasil. Entre os convidados de fora de Brasília está o grupo Passarinhos do Cerrado (GO). No sábado, a partir das 17h, a banda vai tocar músicas autorais que convidarão o público a pisar forte ao ritmo do coco de folia, embalados por canções que se referem desde a antiga Vila Boa à devastação do Cerrado, passando pelos costumes, tradições e natureza goianas.

Fechando o sábado, o grupo Bongar (PE) se apresentará a partir das 20h30. Formado por integrantes da Nação de Candomblé Xambá, único terreiro desta linhagem africana que se tem conhecimento no Brasil, o conjunto desenvolve um trabalho voltado para a preservação e divulgação da cultura pernambucana. A formação musical dos integrantes tem origem no universo popular, com influências de diversas manifestações culturais, como maracatu, ciranda, coco de roda e candomblé.

No domingo, às 20h30, é a vez do poeta e rabequeiro Jeferson Leite, que vem do Ceará trazendo um forró de rabeca para animar ainda mais a programação. O instrumentista teve sua iniciação musical com a viola de arco, estudando os métodos da música erudita e depois adaptando para a rabeca, instrumento que tem estudado desde 2002. No evento, ele tocará gêneros da cultura popular, como xote, baião, arrasta-pé e samba, além de canções autorais.

A programação não poderia deixar de valorizar talentos locais. Maracatu Zenga, Orquestra Marafreboi, Pé de Cerrado, Batuque da Oficina Vivendo e Batucando, Mamulengo Presepada, Tambor de Crioula de Seu Teodoro e Martinha do Coco trazem a beleza e diversidade da cultura popular local para a mostra.

Entre uma atração e outra, as gargalhadas estão garantidas com os Mestres de Cerimônia, os Irmãos Saúde, e o encanto continua com os cordéis recitados pelo artista Davi Mello.

O evento

A Mostra Cultura Candanga, que é uma realização do Grupo Cultural Pé de Cerrado em parceria com a Associação Cultura Candanga, é um convite para as pessoas conhecerem preciosidades da cultura popular brasileira e candanga para descobrirem que ritmos que não são apenas ritmos, mas brincadeiras ancestrais, que se alimentam da troca entre as pessoas. O convite é para o brincar, para o encanto, a emoção e o entretenimento da melhor qualidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento propõe formar público para as culturas populares, ampliar a vivência cultural das pessoas e possibilitar a experiência com a cultura genuinamente brasileira. É um grande repertório que será formado ao longo dos anos, compartilhado com cada um que estiver presente nessas edições.

II Mostra Cultura Candanga

Data: 27 e 28 de agosto, sábado e domingo, a partir das 15h

Local: Feira da Torre de TV

Entrada gratuita

Classificação indicativa livre

Programação:

Sábado (27)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15h – Abertura

16h – Cortejo de Maracatu Zenga

17h – Passarinhos do Cerrado (GO)

18h – Orquestra Marafreboi

19h15 – Pé de Cerrado

20h30 – Grupo Bongar (PE)

Domingo (28)