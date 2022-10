Mestra de Maracatu de Pernambuco vem à Brasília para oficina percussiva

Mestra Joana, da Nação Encanto do Pina e Baque Mulher, oferece o I Intensivão de Agbês, na UnB

Mestra Joana estará pela primeira vez trazendo seu Intensivão de Agbês e Dança para o DF. A Mestra estará acompanhada da batuqueira e agbezeira da Nação Encanto do Pina, Suelen Santos. Esta edição é uma realização do Baque Mulher Brasília (DF) e do Baque Mulher de Alto Paraíso (GO) via Projeto de Extensão na UnB (Universidade de Brasília). A atividade acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de outubro, na UnB. Na sexta, será às 18h30, no Memorial Darcy Ribeiro (Beijódromo), e no sábado (8h30_ e domingo (9h30), será no Centro Comunitário Athos Bulcão. O investimento é R$150.

Mestra Joana

Joana D’arc da Silva Cavalcante – Mestra Joana, Yakekeré Mãe Joana da Oxum – é a mestra da Nação do Maracatu Encanto do Pina, e é a primeira mulher a coordenar e apitar um batuque de um Maracatu de Baque Virado, em Pernambuco. Além disso, lidera outros dois grupos: Baque Mulher e Mazuca da Quixaba. Como professora de Maracatu, batuque e dança, tem viajado desde 2008 pelo Brasil todo, divulgando o Maracatu e formando novos e novas batuqueiras. Mestra Joana Cavalcante realiza um estudo aprofundado do sotaque do agbê na Nação Encanto do Pina, regida por ela, onde coordena essa ala, trabalhando toque, postura, sincronia e a resistência. Por ser a criadora dessa forma de tocar agbê no Maracatu, aliando fundamento e charme, participar de vivências com a Mestra é fundamental para quem se interessa por esse instrumento e pelos baques do Pina.

Desde sua primeira edição, em 2015, o Intensivão de Agbê da Mestra Joana – que contou inclusive com edições online em função do contexto de pandemia – já teve 14 edições. Agora, em 2022, o projeto quer repetir a dose da força, encanto e experiência dessa mulher, com uma oportunidade de compreender a comunicação do corpo com os instrumentos; os baques e as histórias dos orixás; tudo apresentado pela Mestra que revolucionou a história de luta da mulher no Maracatu.