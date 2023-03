Lollapalooza 2023: veja horário de shows, line-up e programação do festival

Os portões serão abertos às 11h em cada um dos dias de evento, 24, 25 e 26 de março de 2023

O Lollapalooza Brasil será entre a próxima sexta, 24, sábado, 25, e domingo, 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira a seguir informações sobre o line-up, horários de shows, programação, comidas e bebidas e compra de ingressos para o festival.

Qual o line-up e que horas é o show de cada artista no Lollapalooza 2023?

Sexta-feira, 24 de março de 2023.

Palco Budweiser

12h00-12h30: Aliados

13h20-14h05: Baby

15h00-15h45: Anavitória

16h55-17h55: Mother Mother

19h05-20h05: Kali Uchis

21h15-22h45: Billie Eilish

Palco Chevrolet

12h30-13h15: Brisa Flow

14h10-14h55: Black Alien

15h50-16h50: Modest House

18h00-19h00: Conan Gray

20h10-21h10: Lil Nas X

Palco Adidas

12h00-12h30:

13h20-14h05:

15h00-15h45:

16h55-17h55:

19h05-20h05:

21h15-22h15:

Perry’s By Johnnie Walker Blonde

12h00-12h30: Curol

12h45-13h15: Aline Rocha

13h30-14h15: Madds

14h30-15h15: Öwnboss

15h30-16h30: Devochka

16h45-17h45: Nora En Pure

18h00-19h00: Pedro Sampaio

19h15-20h15: John Summit

20h30-21h30: Gorgon City

21h45-22h45: Claptone

Sábado, 25 de março de 2023.

Palco Budweiser

12h00-12h30: Mulamba

13h05-13h45: Tássia Reis

14h40-15h35: Ludmilla

16h45-17h45: Wallows

18h55-19h55: The 1975

21h30-23h00: Twenty One Pilots

Palco Chevrolet

12h30-13h00: Medulla

13h50-14h35: Gilsons

15h40-16h40: Yungblud

17h50-18h50: Jane’s Addiction

20h00-21h15: Tame Impala

Palco Adidas

12h00-12h30: Ana Frango Elétrico

13h05-13h45: Carol Biazin

14h40-15h35: Pitty

16h45-17h45: Filipe Ret

18h55-19h55: Sofi Tukker

21h35-22h35: Melanie Martinez

Perry’s By Johnnie Walker Blonde

12h00-12h30: Valentina Luz

12h45-13h15: Melanie Ribbe

13h30-14h15: Bynaryh

14h30-15h15: D-Nox

15h30-16h15: Eli Iwasa

16h30-17h30: Almanac

17h45-18h45: Liu

19h00-20h00: Mochakk

20h15-21h15: Purple Disco Machine

21h45-23h00: Jamie XX

Domingo, 26 de março de 2023

Palco Budweiser

12h40-13h20: Larissa Luz

14h15-15h15: Rashid

16h25-17h25: L7nnon

18h35-19h35: Tove Lo

21h00-22h30: Drake

Palco Chevrolet

12h00-12h35: Number Teddie

13h25-14h10: Tuyo

15h20-16h20: Os Paralamas do Sucesso

17h30-18h30: Aurora

19h40-20h55: Rosalía

Palco Adidas

12h40-13h20: Black Pantera

14h15-15h15: O Grilo

16h25-17h25: The Rose

18h35-19h35: Baxo Exu do Blues

21h00-22h00: Cigarettes After Sex

Perry’s By Johnnie Walker Blonde

12h00-12h30: Carol Seubert

12h45-13h15: Camilla Brunetta

13h30-14h15: Deekapz

14h30-15h15: Carola

15h30-16h15: Santti

16h30-17h30: Rooftime

17h45-18h45: Dubdogz X Kvsh

19h00-20h00: Fred Again…

20h15-21h15: Alison Wonderland

21h30-22h30: Armin Van Buuren

Que horas abrem os portões?

Como chegar ao Lollapalooza 2023?

Não há estacionamento oficial disponível. A recomendação é de uso de transporte público, em especial metrô e trem. O evento fica a cerca de 850m da estação Autódromo da Linha 9 – Esmeralda da CPTM.

Para quem fizer baldeação pelas linhas Amarela (estação Pinheiros), Lilás (estação Santo Amaro) ou Diamante (estações Osasco e Presidente Altino), é necessário pegar o sentido Bruno Covas-Mendes/Vila Natal para ir ao show.

O que não pode levar no Lollapalooza?

Segundo a organização, o portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais, e seus objetos que não estejam autorizados serão descartados.

Constam na lista de objetos proibidos: Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência); bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copo térmico ou similares.

Água no Lollapalooza 2023

Em relação a água, não haverá bebedouros tradicionais, mas sim “Water Stations” [estações de água] patrocinadas por um banco. Ao todo, serão quatro. Os espectadores poderão retirar squeezes personalizados [cada pessoa pode retirar apenas um por dia de evento] em um dos dois pontos para tal, e preenchê-los com água conforme a necessidade.

Comida no Lollapalooza 2023

Quem sentir fome entre os shows terá acesso a uma variedade que inclui refeições, lanches e sobremesas no chamado “Chef Stage” [palco do chef], em que serão vendidas opções de alimentação (incluindo algumas veganas). Confira abaixo.

Restaurantes do Lollapalooza 2023:

Açougue Vegano: coxinha de jaca, coxinha de espinafre, hot vegan

SHUK (comida do Oriente Médio): kibe frito, schnitzel sanduíche

Bráz Elettrica (pizza): pizzas de marguerita, calabresa picante ou a vegana ‘cajupiry’

Hot Pork (sanduíches): sanduíche de carne de porco com picles de cebola roxa, pepino, catchup, mostarda com tucupi e maionese de limão no pão de leite; pão com linguiça; Not Pork (opção vegana com salsicha de tofu e cogumelos)

Chimi Choripanes: sanduíches clássicos, de provoleta e opção vegana

KoMaH (comida coreana): bolinho de kimchi bokumbap com aioli; samgiopsal com ssam set, feito com panceta suína glaceada ao molho gochujang; e sanduíche de pernil

Fôrno: coxinha de frango cremosa e sanduíche de pernil

La Guapa: empanadas artesanais, como de carne salteña, de queijo e presunto e de dois queijos com tomate.

Matilda Lanches: sanduíche de pernil desfiado com creme de mostarda Dijon, cebola caramelizada e agrião na baguete (Big Pig) e guioza de vegetais com molho tarê (Kung Fu)

Sadia Speciale: sanduíche de presunto tipo Parma feito com pão rústico, queijo brie, alho poró sautée e melaço de cana; sanduíche de presunto Royale com mussarela, tomate e pesto; hot dog com salsicha Frankfurt, mostarda Dijon, molho bechamel e mussarela gratinada.

Nanica: banoffee

We Coffee: shake blueberry duo salty cream; torta Magic Stick morango, com massa de pitaya vermelha recheada com creme de frutas vermelhas e morangos frescos

Food Trucks do Lollapalooza 2023:

JK Gastronomia (hambúrguer)

Consulado das massas (massas frescas)

Cone Mio (pizza)

Gorilla (hambúrguer)

Charles Dog (cachorro-quente)

Espeto Mais (churrasco)

Churrascada (churrasco)

Yakifry (oriental)

Box da Fruta (sucos)

Fish and Chips (peixe com batata)

MuhMuh (milk shake)

Wóóófous e cia (waffles)

Losdos Taqueria (mexicano)

Ganic Lab (vegana)

Bacio Di Latte (sorvete)

Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2023

Dias: 24, 25 e 26 de março de 2023

Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos, São Paulo

site oficial ( clique aqui )

redes sociais: @lollapaloozabr

Valores*:

Para os dias 24 e 26:

Lolla Day: a partir de R$ 550 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Double: a partir de R$ 850 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Comfort by next (Day): a partir de R$ 990 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Lounge by Vivo (Day): a partir de R$ 1.650 (lote 1 – meia entrada)

Lolla Pass: a partir de R$1.500 (lote 4 – meia entrada)

Sábado, 25 de março: Lolla Day a partir de R$650

* Em cima desses valores, é aplicado os 15% de desconto para os clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio, além da possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros (para Lolla Day). Demais cartões não tem possibilidade de parcelamento.

* Para compra de Lolla Pass, o parcelamento para clientes de cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio é de 5x sem juros, além do desconto de 15%. Demais cartões podem parcelar em até 3x sem juros.

Bilheteria Oficial (Sem taxa de conveniência)

Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista

De terça a domingo: das 12h às 20h

Segunda e feriados: fechado

Site de vendas ( clique aqui ) (Com taxa de conveniência)

Quem paga meia entrada no Lollapalooza?

– Estudantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, idoso e deficiente e seu acompanhante.

– Diretor, Coordenador Pedagógico, Supervisor e titular do quadro de apoio de escolar Estadual e Municipal

– Professor da rede pública Estadual e Municipal

– Aposentados