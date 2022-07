Livro sobre movimento estudantil da UnB será lançado nesta semana

Publicação reúne memórias de ex-estudantes da universidade e será lançada em três dias e locais diferentes nesta semana

O livro “UnB Anos 70 Memória do Movimento Estudantil”, que reúne depoimentos e histórias de diversos líderes estudantis da universidade que participaram da luta contra a ditadura militar e em defesa da democracia, será lançado nesta semana em três locais diferentes do Distrito Federal.

A publicação será lançada em três ocasiões na capital federal, durante os eventos da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Na terça-feira (26), às 18h30, será realizado debate sobre o livro no Anfiteatro 9. Já na quarta-feira (27), às 18h, acontecerá debate no Cine Brasília. No dia seguinte, dia 28, também a partir das 18h, os colegas que participam do livro se reunião no Beirute, da 109 Sul.

Na época da ditadura, o reitor José Carlos Azevedo manteve controle sobre a Universidade de Brasília. Centenas de alunos que participaram de movimentos contra a ditadura foram presos, suspensos e até mesmos expulsos dos cursos. A deputada distrital Arlete Sampaio (PT) foi uma dessas pessoas. Ela foi expulsa do curso de Medicina e depois conseguiu retornar, mas apenas após decisão judicial. “A UnB foi uma escola de cidadania para todos nós. É importante deixar o registro marcado sobre o reitor que expulsou os jovens que lutavam em defesa da democracia e estudavam na universidade. Todos tiveram um papel fundamental na história com os trabalhos na luta contra a ditadura militar”, explica a deputada.

Arlete relembra que a Geração dos 70 da UnB, como é conhecida, resultou em pessoas comprometidas com o desenvolvimento do Brasil, como diversos deputados, ministros de Estado, artistas, entre outros. Além da deputada, fazem parte do grupo o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo; a deputada federal Érika Kokay; o deputado Arlindo Chnaglia, a jornalista Tereza Cruvinel, além de diversas outras pessoas.

Serviço

Lançamento do livro “UnB Anos 70 Memória do Movimento Estudantil”

Terça-feira (26) – Anfiteatro 9 da UnB, às 18h30

Quarta-feira (27) – Cine Brasília, às 18h

Quinta-feira (28) – Beirute, 18h