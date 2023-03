Kika Ribeiro e Carol Nogueira são atrações do Samba no Conjunto

Sambistas se apresentam em evento gratuito, que ocorrerá das 12h às 19h, no 3º piso do shopping

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8 de março, o Samba no Conjunto deste mês traz a apresentação de duas personalidades do samba na capital federal. Kika Ribeiro e Carol Nogueira são as atrações do evento gratuito que ocorre no próximo sábado (18/3), no Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do shopping. A festa começa às 12h e segue até às 19h.

Às 13h, quem sobe ao palco é a artista Kika Ribeiro acompanhada de sua banda. Cantora desde a infância, Kika já passou por diversos estilos musicais até se encontrar e se apaixonar pelo Samba.

A partir das 16h, o palco do Samba no Conjunto é da cantora Carol Nogueira. Frequentadora assídua das rodas de samba de Brasília, em 2019, durante uma “canja” despretensiosa a artista viu seu hobby se tornar profissão. Atualmente, Carol é cantora, compositora, produtora cultural, além de bacharel em Direito.

“O samba é o meu axé, meu som sagrado”, diz a sambista ao lembrar de Wilson das Neves, uma de suas grandes inspirações na música. Dona de uma voz e simpatia incomuns, Carol Nogueira é divertida, romântica e espirituosa em seus shows. “Pra mim o samba é lugar de amor, de luta, de fé, de alegria e amizade”, finaliza.

Kika Ribeiro. Foto: Divulgação

Cardápio

Além da roda de Samba, o Don Vitório irá oferecer um cardápio especial para os participantes. Entre as delícias estão o Arroz Carreteiro feito no disco de arado (R$ 15); o Beef de Chorizo na parrilla com farofa e chimichuri (R$ 25); o Beef Ancho na parrilla com farofa e chimichuri (R$ 25) e o Hambúrguer Artesanal feito com pão, carne bovina 160g, chedda, barbecue e molho (R$ 20). Todas as porções são individuais.

Serviço

Jardim Urbano apresenta: Samba no Conjunto, especial mês da Mulher

Data: 18/03 (sábado)

Hora: das 12h às 19h

Local: Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do shopping.

Programação:

12h – início do evento;

13h às 15h30 – apresentação Kika Ribeiro e banda;

15h30 às 16h – intervalo;

16h às 18h30 – apresentação Carol Nogueira;

19h – fim do evento.