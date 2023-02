Jovem de Expressão realiza, neste sábado (18), o CarnaFlow

Evento traz programação bem diferente dos tradicionais blocos do centro da capital

No próximo sábado (18), o coletivo Jovem de Expressão coloca mais um bloco na rua na Praça do Cidadão (Ceilândia). Às 10h, o Carna Kids se dedica à criançada, com brinquedos infláveis, apresentações circenses e muita diversão. A partir das 17h, a festa é para os jovens e adultos.

O CarnaFlow tem como objetivo descentralizar o Carnaval do Distrito Federal, mostrar que na periferia também tem folia e muita cultura. O evento tem a diversidade como carro chefe, sempre traz um mix de atrações que passeiam pela cultura underground e pelos ritmos populares elétricos do axé e do samba.

As atrações confirmadas são:

Trupe Por um Fio: O grupo nasceu em 2009 da iniciativa de atores e artistas circenses de Planaltina/DF, com objetivo de unir linguagens como a dança, design, música e o teatro às técnicas de circo em equipamentos aéreos e no solo

BeatMilla: Beatmaker, DJ, baixista, produtora musical, sapatão não binário, gorda e preta. Seu set promete muito ragga, afrobeat, funk, dancehall, afro house, rap nacional, axé e pagodão baiano.

J4K3: Atriz, dançarina, DJ e produtora cultural da Ceilândia. J4K3 já tocou em vários rolês, como o Favela Sounds, Perde a Linha, Makossa, BUDX, UNDERBAILE, etc.

Laine D’Olinda: Criada no carnaval de Pernambuco, seus sets fazem um passeio bailante por todo Brasil, com músicas antigas e atuais, mesclando versões e remix especialmente de ritmos populares, como o coco, maracatu, carimbó, funk, samba, brega, forró, axé, além de ritmos latinos como cumbia, merengue e lambada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

The Beats On: A dupla The Beats On, composta por Israel Paixão e Rafael Nino. Os dois, além de animarem a festa com ótimas músicas, são coreógrafos e dançarinos e trazem para os sets muita dança e improviso.

Savana: Natural de Imperatriz-MA, Savana vive em Samambaia-DF desde 1990. Começou a tocar atendendo ao chamado das ruas e faz um giro por vertentes da música negra: RAP’s dos primórdios e da atualidade, passando por poderosos tunes do dancehall, sem jamais esquecer dos grooves fundamentais do funk, soul e disco music.

Sobre o CarnaFlow

Realizado desde 2016, o CarnaFlow tem como proposta promover o compartilhamento de cultura, arte e lazer aliados à ressignificação dos lugares públicos, incentivando o protagonismo juvenil e a ocupação dos espaços de forma saudável. Além disso, o evento tem o compromisso de realizar um carnaval sem assédio, onde todas as mulheres e pessoas LGBTQIA+ sejam respeitadas durante a festa, que não sofram assédios, e que as brincadeiras não sejam motivos para machismo, racismo e homofobia.

Esse ano, o CarnaFlow conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal para sua realização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

CarnaFlow

Data: 18/02

Horário: Das 10h às 22h em Ceilândia

Endereço: EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte

Entrada franca!