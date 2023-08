Ingressos para a final do Mega Drift Brasil estão disponíveis

Etapas finais acontecem nos dias 1, 2 e 3 de setembro

Os ingressos para as etapas finais do Mega Drift Brasil, que acontecem nos dias 1, 2 e 3 de setembro, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, já estão disponíveis. A venda ocorre no site oficial do evento, com preços a partir de R$ 45.

O Mega Drift Brasil está na quinta e sexta etapas. A primeira e a segunda foram realizadas na Torre de TV Digital, em abril, e a quarta e quinta, no Parque da Cidade. Lucas Medeiros lidera a competição com 355 pontos, seguido por Talles Raffi com 297 e Gustavo Cavalcanti com 262.

“Depois de quatro etapas grandiosas em que o público abraçou a competição, nós estamos esperando uma super final. O drift já conquistou o coração do povo brasiliense e Brasília vai pegar fogo com essa grande final”, explica Gustavo Carvalho, organizador do evento.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (01/09) – Experience Drift Day

10h – Abertura dos portões

09h – Vistoria técnica dos carros

12h – Visitação aos boxes

14h – Treino Livre

18h – Encerramento

SÁBADO (02/09) – QUINTA ETAPA

10h – Abertura dos Portões

9h às 11h – Treino Livre

11h às 13h – Qualify

12h às14h – Almoço

14h às 17h30 – Batalhas

17h30 às 18h – Pódio

18h às 18h30 – Carona Radical

DOMINGO (03/09) – SEXTA ETAPA

10h Abertura dos Portões

9h às 11h – Treino Livre

11h às 13h – Qualify

12h às14h – Almoço

14h às 17h30 – Batalhas

17h30 às 18h – Pódio e Premiação do Grande Campeão 2023

18h às 18h30 – Carona Radical

Cronograma sujeito a alteração sem aviso prévio.

MEGA DRIFT BRASIL

Data: 1, 2 e 3 de setembro

Horário: a partir das 10h

Ingressos: A partir de R$ 45 no site do evento

Local: Estacionamento do Estádio Mané Garrincha

Ingressos: