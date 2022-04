Ingressos à venda para shows de Thiaguinho e Pixote em Brasília

O encontro, que é produzido pelo grupo Funn, reunirá dois dos maiores nomes atuais do pagode no dia 4 de junho, em um local surpresa

Atenção, fãs de pagode em Brasília: já estão à venda os ingressos para a próxima edição da festa ‘Rio Eu Te Amo’, com shows do cantor Thiaguinho e do grupo Pixote. Os ícones atuais do pagode se apresentarão no dia 4 de junho, em um fim de tarde que promete ser uma verdadeira experiência carioca. O local da festa, que é uma das marcas do grupo Funn, será anunciado posteriormente. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse, a partir de R$ 120 (meia-entrada).

Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho é apaixonado pelo pagode desde que foi apresentado ao ritmo por um tio. Depois de nove anos à frente do grupo Exaltasamba, o músico paulista seguiu carreira solo e acumula sucessos, recordes e prêmios como os de Melhor Cantor e Música Chiclete, pelo Prêmio Multishow. Seu repertório traz canções como “Deixa Tudo Como Tá”, “Sou o Cara Pra Você” e “Falta Você”.

Foto: Fernando Veller

No mercado musical desde os anos 1990, quando os integrantes ainda eram adolescentes, o grupo Pixote conquista o público com suas canções românticas em shows Brasil afora. Entre elas, hits como “Insegurança”, “Mande Um Sinal”, “Brilho de Cristal” e “Nem de Graça”, que prometem emocionar os corações dos fãs de pagode no show da Rio Eu Te Amo.

Foto/Reprodução

Agenda cheia

Além da Rio Eu Te Amo, o grupo Funn também está com vendas abertas para o show da turnê de despedida da banda Skank, no dia 6 de maio, e do cantor Belo com convidados, em 18 de junho. Outro evento realizado pelo grupo que promete muita música é a festa de pagode retrô Fica Comigo, marcada para o dia 28 de maio. Os ingressos para todas as atrações estão disponíveis na plataforma Ingresse.

Serviço

Rio Eu Te Amo (Thiaguinho + Pixote)

Onde: Brasília – DF, local a ser anunciado

Quando: 4 de junho, às 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Preço: a partir de R$ 120 (meia-entrada) + taxas

Ingressos e regras de venda disponíveis na plataforma Ingresse

Mais informações: @funnentretenimento