Imersão Reset 2023 chega à segunda edição

Voltado para profissionais da saúde, evento conta com palestras e oficinas sobre planejamento estratégico, estratégias para o mundo virtual, marketing digital, gestão de negócios e empreendedorismo

A segunda edição do Imersão Reset, evento que conta com palestras e oficinas sobre planejamento estratégico, estratégias para o mundo virtual, marketing digital, gestão de negócios e empreendedorismo, acontece no dia 18 de agosto, na Fazenda Ercoara, no PAD-DF.

O Imersão Reset é um encontro com palestras ministradas por especialistas da área da saúde, que compartilham, em forma de vivência e com ferramentas técnicas, tudo o que um empresário do ramo precisa. O evento tem como público-alvo profissionais da saúde e vai contar com oficinas práticas, um espaço para networking, experiência gastronômica e menu servido em etapas e elaborado por chefs da cidade, harmonizado com vinhos especiais de colheita de inverno e atração musical ao final.

Para novos participantes, o evento custa R$ 1.500; a quem participou da primeira edição, em março, a quem levar mais de dois participantes, o valor é de R$ 1.040.

Serviço:

Imersão Reset 2023

Local: Fazenda Ercoara – PAD-DF

Data: 18/08 (sábado)

Horário: das 7h30 às 20h00

Informações sobre compra de ingressos: (61) 99134-8349