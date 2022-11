Humorista Emerson Ceará apresenta stand-up nesta sexta

A apresentação única acontece no Teatro Caesb. Ingressos já estão à venda

O humorista Emerson Ceará traz show de comédia ‘A Gente Vévi‘, para Brasília. O espetáculo será apresentado no Teatro da Caesb, em Águas Claras no dia 2 de dezembro as 21h. Os ingressos estão à venda on-line e custam a partir de R$ 60.

Como um dos principais nomes do humor nacional, Emerson já pasosu por programas como The Noite com Danilo Gentili, Domingão do Faustão, Prêmio Multishow de Humor, Treme Treme, República do Stand Up e Programa do Ratinho.

O comediante também já fez o lançamento de dois especiais no YouTube. O primeiro, intitulado ‘Oxi foi é’, conta com mais de 3,5 milhões de visualizações, e ‘A Esmo’, lançado em 2018, tem mais de 4,7 milhões de visualizações.

SERVIÇO

Emerson Ceará

Quando: 2 de Dezembro

Onde: Teatro Caesb – Águas Claras

Horário: 21h

Quanto: a partir de R$ 60

Ingressos on-line:

https://z3eventos.com.br