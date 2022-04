Grandes atrações estão confirmadas em festival na praia de Copacabana

Iza, Luísa Sonza, Xamã e Seu Jorge são alguns dos nomes que marcarão presença no TIM Music Rio, que acontece em maio

O festival TIM Music Rio anunciou nesta quinta (28) a programação de shows na praia de Copacabana (zona sul do Rio) em dois fins de semana de maio. Seu Jorge abre os trabalhos em 7 de maio; Xamã, Luísa Sonza e Majur se unem no palco em 8 de maio; no fim de semana seguinte, em 14 de maio, Criolo e Liniker se apresentam juntos; para fechar o evento, no dia 15 de maio, Iza toma o espaço.

O palco será montado na altura do posto 4, em frente à rua Constante Ramos, próxima à estação de metrô Siqueira Campos.

Além dos shows principais, o festival tem uma programação de festas. Entre elas, estão a Auê, o DJ Zédoroque e o Baile do Sadam, Segue o Baile, liderado por Zé Ricardo, e Lúcio Mauro Filho com Pedro Baby.

O evento gratuito, de certa forma, substitui o TIM Verão, que ocuparia a orla carioca no início do ano, mas teve de ser adiado por causa da pandemia de Covid-19.

“Nosso último evento antes da pandemia foi, justamente, o Verão TIM, no início de 2020. Por isso, retomar esse festival agora é muito simbólico. A ideia é promover o reencontro dos cariocas com a música grátis na praia, algo que é tão tradicional na cidade”, diz Ana Paula Castello Branco, diretora de comunicação e marca da TIM Brasil.

Programação

7 de maio (sábado)

Show: Seu Jorge

Festa: Auê

8 de maio (domingo)

Show: Xamã, Luísa Sonza e Majur

Festa: DJ Zédoroque e Baile do Sadam

14 de maio (sábado)

Show: Criolo e Liniker

Festa: Segue o Baile, com Zé Ricardo

15 de maio (domingo)

Show: Iza

Festa: A Lei Natural dos Encontros, com Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby

TIM MUSIC RIO

Quando: 7, 8, 14 e 15 de maio (17h)

Onde: praia de Copacabana, em frente à rua Constante Ramos

Quanto: grátis