Gibiteca do Espaço Cultural Renato Russo é reinaugurada no aniversário de Brasília

Inaugurada originalmente em 1993, a gibiteca do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) foi um imprescindível ponto de encontro de leitores de histórias em quadrinhos em Brasília. Além de ter entretido e encantado o público que a frequentou, seu acervo de revistas, livros e periódicos contribuiu para a formação de repertório de diversos futuros profissionais das artes gráficas, do jornalismo e do audiovisual.

Ao longo dos anos, a gibiteca ocupou diferentes salas do Espaço Cultural, até ser desfeita em 2013, quando do início das reformas no local. A boa notícia para os fãs de quadrinhos é que a gibiteca está de volta, repaginada, redecorada e rebatizada.

Sua reinauguração faz parte das comemorações dos 62 anos da capital brasileira e contará com dois momentos. O primeiro, a realização da Mostra Gibiteca TT Catalão, com ilustrações realizadas por vários artistas que foram antigos frequentadores, com abertura na terça, dia 19/4, às 19h, e com visitação até 5 de junho. E no dia 21/4, a cerimônia oficial de reinauguração, das 15h às 17h, com apresentação da Orquestra Marafreboi e visitação à exposição.

“A Gibiteca TT Calatão reabre como uma das mais importantes do país, com acervo vasto e raro. Queremos estimular a difusão de um polo de criadores no DF”, aponta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, que começou a carreira como desenhista.

A nova gibiteca ganhou o nome de TT Catalão, uma justa homenagem a seu fundador. Jornalista, poeta e importante ativista cultural falecido em 2020, aos 71 anos, o carioca Vanderlei dos Santos Catalão, o TT, foi quem criou a gibiteca quando foi coordenador do Espaço Cultural 508 Sul (à época, o local ainda não tinha sido rebatizado com o nome do vocalista da Legião Urbana), onde esteve à frente até 1997.

Parte do acervo inicial da gibiteca foi doado da coleção de TT Catalão. Com o passar do tempo, mais e mais doações de quadrinhos foram feitas. Atualmente, estão disponíveis para leitura aproximadamente 23 mil exemplares de diversos gêneros: HQs de super-heróis, mangás, gibis infantis e graphic novels.

A nova decoração é composta tanto por quadros pintados pelo veterano ilustrador e quadrinista Jô Oliveira – que, originalmente, adornavam as paredes da Biblioteca Demonstrativa de Brasilia, quanto por obras de Lez Coutinho, em murais que homenageiam TT Catalão e Ethel Oliveira Dornas (que dá nome à Biblioteca de Artes). E na entrada da gibiteca, um mural assinado por Lima Neto.

“No Espaço Cultural da 508, eu frequentei a gibiteca, participei de eventos de RPG, assisti exibições de desenhos animados japoneses e compareci aos encontros dos fã-clubes das séries Arquivo X e Star Trek”, conta Lima, que além de artista plástico, foi um dos proprietários da Kingdom Comics, a primeira loja especializada em quadrinhos de Brasília – e, pode-se dizer, consequência direta da existência da gibiteca.

Aliás, o Espaço Cultural Renato Russo foi pródigo em apontar caminhos para o futuro de quem passou por lá. Percebendo isso, o artista plástico Gersion de Castro, servidor da Secretaria de Cultura, realizou entre 2000 e 2002, três edições do projeto Gibiteca em Movimento, com exposições de ilustrações de frequentadores da gibiteca. “Foi uma maneira de trazer para a programação do Espaço Cultural aquela turma talentosa que estava sempre por ali, como o Carlos Maciel e o Daibes Ottoni, gente que estava começando e hoje é profissional”, comenta Gersion.

A iniciativa retorna em 2022 acompanhando a reinauguração da gibiteca, com a participação de mais de 20 desenhistas, entre novatos e veteranos, selecionados por Gersion em parceria com o evento Rabiscão Ilustrado, um encontro periódico de ilustradores, cuja última edição foi realizada em março, justamente no Espaço Cultural Renato Russo.

Atual coordenadora do Espaço Cultural Renato Russo, Marmenha Rosário se diz emocionada em devolver a gibiteca ao público da cidade. “É um local de afeto, importante na formação de gerações, e que proporcionou transformações por meio da cultura. Esperamos, com a nova gibiteca, reativar esse potencial mais uma vez”, destaca.

GIBITECA TT CATALÃO

Localizada no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, bloco A).

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, de 10h às 20h; sábado, das 13h às 19h. Acesso livre.

Abertura da Mostra Gibiteca TT Catalão: 19 de abril, terça-feira, às 19h. Acesso livre.

Visitação: de 20 de abril a 5 de junho, de terça a sexta-feira, de 10h às 20h; sábado, das 13h às 19h. Acesso livre.

Cerimônia de Reinauguração: 21 de abril, das 15h às 17h, com apresentação da Orquestra Popular Marafreboi e visitação à Mostra Gibiteca TT Catalão.

Classificação indicativa livre.

