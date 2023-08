Fim de semana será de samba, axé e sertanejo no Na Praia

Quem reabre a agenda de shows nesta sexta-feira (25) são Alcione e Diogo Nogueira, dois ícones do samba e da MPB

O nono fim de semana do festival Na Praia será, mais uma vez, diverso. A programação oferece muito samba, axé e sertanejo de sexta (25) a domingo (27).

Quem reabre a agenda de shows nesta sexta-feira (25) são dois ícones do samba e da MPB: Alcione e Diogo Nogueira. No sábado (26), o clima de micareta invade o Na Praia com Bell Marques, Tuca Fernandes (ex-vocalista da banda Jammil e Uma Noites) e Tomate.

Já no domingo (27), a praia terá três atrações que brilham no Top 50 Brasil no Spotify. Fenômeno na cena, a “Boiadeira” Ana Castela estreia no festival com um repertório que mistura sertanejo e funk. Além da cantora, o line reúne Gustavo Mioto e a dupla goiana Clayton & Romário.

Os ingressos para todos os shows podem ser garantidos pelo app/site R2 com.vc ou site napraia.com.vc.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 17 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival